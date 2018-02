– Jeg synes det er viktig å kunne bidra til SSBs samfunnsoppdrag som faktabærer

Ukens utvikler er Lars-Roger Billingsø (39), som er utvikler hos Statistisk sentralbyrå (SSB), nærmere bestemt i Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner, Seksjon for system-og plattfomutvikling.



Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Jeg er ansatt som utvikler og har jobbet mest som det, men også som systemarkitekt. Akkurat nå jobber jeg i et prosjekt som plattformutvikler.