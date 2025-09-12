Jens Rugseth selger for 568 millioner i Link Mobility

Karbon Invest AS, som er indirekte kontrollert av Jens Rugseth, har solgt 15.945.105 aksjer i Link Mobility. Dette representerer 5,31 prosent av aksjekapitalen. Prisen på aksjene i transaksjonen er 33,5 kroner. I tillegg har Jens Rugseth, via sitt heleide selskap Rugz AS solgt 500.000 aksjer. Andre aktører knyttet til Karbon Invest har solgt 523.739 aksjer til samme pris. Totalt har aksjer for 568 millioner kroner blitt omsatt, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Etter salget har ikke Jens Rugseth, Karbon Invest og andre tilknyttede parter lenger noen aksjer i selskapet. Karbon Invest er direkte kontrollert av Rugz AS og Rugz II AS, begge selskaper som er direkte kontrollert av Jens Rugseth.

Til DN.no sier Rugseth at han da han gikk inn i styret i Softwareone forpliktet seg til kun å sitte i styret i tre børsnoterte selskaper, og at han da måtte velge bort Techstep, Spir eller Link Mobility. Han kaller Link for den voksne sønnen som kan finne seg en egen leilighet.

– En ekstraordinær reise

Rugseth kaller Link er et fantastisk selskap og legger til at han er blitt en godt voksen mann som kan konsentrere seg om færre selskaper. Han lover å finne på noe lurt med pengene de innkasserer fra salget.

I forbindelse med transaksjonen har Link også sendt ut en annen børsmelding om at Rugseth vil takke for seg som styremedlem i selskapet.

– Det har vært 25 år med vekst, og jeg er veldig takknemlig for å ha vært en del av denne ekstraordinære reisen fra et lite spill-fokusert selskap til en europeisk champion, sier Rugseth.

For to uker siden solgte Links største eier, Abry Partners, aksjer 45 millioner aksjer for nær 1,4 milliarder kroner, over halvparten av sin portefølje i selskapet. Det tilsvarte 15 prosent av aksjene i selskapet. Abry er fortsatt største eier i Link Mobility med 13,5 prosent av aksjene.

I en melding til E24 sier Rugseth at å selge seg ut av Link var en ganske følsom affære.