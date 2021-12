Jetbrains-verktøyene får støtte for fjernutvikling

Jetbrains kunngjorde denne uken at selskapets IntelliJ Platform-baserte utviklingsverktøy nå har fått støtte for fjernutvikling. Dette betyr at det eneste utviklerne behøver å ha på sin PC, er en tynn klient. Resten av IDE-et (Integrated Development Environment) befinner seg på en server. Alt av språkprosessering og lagring av kildekode foregår på serveren. Det gjør også det meste av verktøyinstallasjoner og -oppdateringer.

Det skal være flere fordeler med dette. Tynnklienten krever mindre ressurser, den kan raskt installeres og utgjør ingen fare for kildekodetyveri dersom PC-en blir stjålet, siden kildekoden ikke lagres lokalt.

Forbindelsen mellom klient og server er basert på SSH (Secure Shell). På serveren kjøres en tjeneste som heter Jetbrains Gateway. Den er tilgjengelig for Windows, MacOS (x86 og Arm) og Linux.

Også i skyen

Alternativt kan klienten kobles til Jetbrains Space, et nytt, nettskybasert utviklingsmiljø fra Jetbrains beregnet for utviklerteams. Ifølge selskapet skal dette tilby «alt» på samme sted, inkludert verktøy for team- og prosjektadministrasjon, kommunikasjon og selvfølgelig verktøy for kodeutvikling.

Det kreves abonnement for å benytte IDE-ene til Jetbrains. Jetbrains Gateway inkluderes nå i abonnementet og følger med den kommende versjon 2021.3 av IDE-ene IntelliJ IDEA Ultimate, Pycharm Professional, Goland, Phpstorm og Rubymine, men kan også lastes ned separat. Jetbrains Gateway støtter også CLion og Webstorm.

Kommende Visual Studio Code-konkurrent?

Jetbrains er også i ferd med å utvikle en ny, lettvekts editor med støtte for en rekke programmeringsspråk. Den kalles for Fleet. Selv om den skal være mye enklere enn Jetbrains' fullverdige IDE-er, har den en «smartmodus» som aktiverer støtte for slik som smart kodekomplettering, refaktorering, debugging og navigasjon.

Fleet er et kommende koderedigeringsverktøy fra Jetbrains. Skjermbilde: Jetbrains

Også Fleet skal ha en distribuert arkitektur og tilby et virtualisert filsystem som skal fungere med både lokale og fjerntliggende prosjekter. Den skal også støtte nevnte Jetbrains Space og skal egne seg for samarbeid, inkludert at flere utviklere samtidig jobber med samme fil.

Jetbrains opplyser at Fleet fortsatt er på et tidlig stadium. Noen lanseringsdato er ennå ikke klar. Det samme gjelder prismodellen. Skal den utfordre for eksempel Microsofts Visual Studio Code, kan ikke prisen for den grunnleggende funksjonaliteten være skyhøy.