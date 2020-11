Jottacloud kjøper Filemail: Vil bygge et sterkt og tryggere europeisk alternativ til amerikanske skytjenester

Den norske skylagringsaktøren Jotta kjøper den norske filoverføringstjenesten Filemail. Sammen skal de satse enda tyngre i Europa, skriver de i en felles pressemelding.

Jotta overtar hundre prosent av aksjene i Filemail, som delvis blir betalt i aksjer i Jotta Group. Partene skal være enige om å ikke oppgi detaljer i transaksjonen, men ifølge Finansavisen er prislappen på rundt 76 millioner kroner.

– Ypperlig strategisk kombinasjon

– Ambisjonen vår er å bygge opp et sterkt europeisk plattformselskap for skytjenester, som et tryggere alternativ til amerikanske aktører, sier Roland Rabben, daglig leder i Jotta, i pressemeldingen.

Rabben sier videre at Jottas skylagringstjeneste og Filemails skybaserte filoverføringstjeneste er en ypperlig strategisk kombinasjon, som han mener vil komme begge selskapers kunder til gode.

– Både Jotta og Filemail er veldrevne, lønnsomme vekstselskaper med egenutviklet skyteknologi i bunn. Vi ser virkelig frem til å skape et enda større og sterkere norsk fagmiljø innen skytjenester, sier Stian Tonaas Fauske, daglig leder og medgründer av Filemail.

Filemail ble startet i 2008 av Fauske og Njål Arne Gjermundshaug.

– Både Njål og jeg deler Jottas ambisjon om å skape et europeisk plattformselskap for skytjenester. At vi får være med på denne spennende utviklingsreisen var et kriterium for å selge Filemail til Jotta, sier Fauske.

Stian Tonaas Fauske (t.v.) og Njål A. Gjermundshaug er gründerne bak Filemail. Her fra oppstarten i 2008.

Begge selskaper i vekst

Ifølge pressemeldingen opplever begge selskaper betydelig vekst i kundemasse og salgsinntekter, og samlet sett forventer de to selskapene å omsette for over 100 millioner kroner i 2021.

Filemail forteller at kunder fra over 150 land hvert år sender flere hundre millioner filer gjennom tjenesten, som skal ha opplevd en formidabel vekst de siste årene.

De hevder at nøkkelen til veksten ligger i kundevennlig tjeneste, samtidig som selskapet har bygget en egen skyinfrastruktur fremfor å kjøpe skylagring av de store internasjonale aktørene.

– Filemail har opparbeidet seg en svært sterk posisjon på bedriftsmarkedet. Selskapets systemer sørger blant annet for at alle filoverføringer blir gjort i tråd med gjeldende GDPR-regler og sørger for full oversikt over hvor filer lagres og prosesseres, noe som ikke er mulig når man sender filer via e-post. Vi tror Jottas bedriftskunder vil få stor glede av Filemail – og vice versa, sier Roland Rabben.