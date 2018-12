Julehandelen går treigere enn ventet: – Ser ut som folk tar pause etter Black Friday

Omsetningen i uke 48 gikk ned med 4,2 prosent sammenlignet med samme uke i fjor, ifølge Virkes julehandelsindeks. Samtidig økte kortbruken i november.

Virke understreker at tallene korrigert for én handledag mindre i år viser en nedgang på 0,5 prosent.

– Det kan se ut til at mange har tatt en liten handlepause etter en hel uke med gode tilbud og Black Friday. Det er som ventet, sier Bror William Stende, direktør for Virke Faghandel.

Tjenester og servering

Kvarud Analyses julehandelsindeks for Virke er basert på omsetningstall fra 190 av landets kjøpesentre. Omsetningen i butikkhandelen i kjøpesentrene gikk ned med 5 prosent i uke 48, mens kjøpesentrenes øvrige virksomheter med tilbud av tjenester og servering, hadde en vekst på 4,1 prosent.

Ifølge Virke tyder mye på at mange har startet julehandelen foran PC-en. Onsdag meldte Posten om at det tirsdag kveld lå 290.000 pakker i Post i Butikk. Det er over 100.000 flere enn normalt.

Kortrekord

Tall fra Nets og BankAxept viser at det ble utført 164,5 millioner kortkjøp i november, en vekst på 4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– November preges av enkelte dager med mye handel, et tydelig tegn på at julehandelen er godt i gang for mange, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for nesten 55 milliarder kroner, en økning på 2,8 prosent fra november i fjor.

Under Black Friday, som i år falt på 23. november, ble det også satt ny rekord i kortbruk. Denne dagen ble det gjennomført nesten 9 millioner kortkjøp, og kun i løpet av dette døgnet ble det handlet for mer enn 3,7 milliarder kroner.