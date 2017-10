Juncker vil ha nye skatteregler for internettselskaper

Nettgiganter som Google og Facebook betaler lite skatt i EU. Neste år kommer et forslag til nye regler, varsler EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Skatten skal betales der pengene tjenes, uansett om de tjenes online eller offline, fastholder han.

– Derfor vil Kommisjonen neste år foreslå rettferdige og effektive nye skatteregler for den digitale sektoren som sørger for juridisk sikkerhet og like betingelser for alle, sier Juncker.

Men blant EUs medlemsland er meningene delte, noe som kan gjøre det vanskelig å få banket et vedtak igjennom.

Mens Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker en kraftig skjerping av skattesatsene, stritter flere mindre land imot.

Irland er blant de mest skeptiske.

– Hvis vi vil ha slike selskaper til Europa, er ikke løsningen økt skatt og strengere reguleringer, sier Irlands statsminister Leo Varadkar.