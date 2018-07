Kabelbrudd slo ut mobilnett i Narvik

Deler av byen var uten strøm- og mobildekning i flere timer lørdag morgen, etter at et kabelbrudd slo ut 32 av 34 basestasjoner i Narvik.

I tillegg til at mobilnettet ble slått ut var det heller ikke mulig å få kontakt med nødetatene.

– Det har vært noe arbeid på en kabel, og en kabel har da blitt kuttet. Det skal også være feil på et nødaggregat, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Geir Sjåfjell på Nordkraft forteller til Fremover at det var et arbeidstog som jobber på jernbanelinja i sentrum som ved et uhell skal ha kappet en av deres hovedkabler.

Foruten mobilbrudd ble også 40 prosent av bredbåndet i Narvik, samt 5 til 10 prosent av fasttelefoner rammet av nedetid lørdag.

– Strømbruddet slo ut en rekke sikringer og aggregater. Nå er den store majoriteten av mobilkundene oppe og går igjen, men vi jobber fortsatt med å skaffe en stabil strømkilde, kunne Telenors kommunikasjonssjef Caroline Lunde senere opplyse til Avisa Nordland.