I sommer la en gruppe investorer anført av investeringsbanken Goldman Sachs inn et bud på 35 kroner per aksje, til sammen 17 milliarder kroner, for Kahoot.

De krevde først at 90 prosent av aksjonærene skulle si ja til budet. Men flere av de store eierne ville ikke godta budet, og man var ikke i stand til å oppnå å få kjøpt 90 prosent av aksjene, til tross for at toppsjefen Eilert Hanoa støttet oppkjøpet.

Optimistiske i troen

Budfristen ble forlenget flere ganger, uten at man nådde målet. Flere av aksjonærene ga uttrykk for at de syntes budet var for lavt.

Nå sier Goldman Sachs se fornøyd med de aksjene de får kjøpt.

– Vi glade for støtten vi har fått fra majoriteten av Kahoots aksjonærer. Det gir oss muligheten til å anskaffe 69,29 prosent av aksjene. Vi venter fortsatt å få alle regulatoriske tillatelser innen andre uken i oktober. Vi er optimistiske i troen på at transaksjonen vil bli gjennomført, sier Michael Bruun, som leder private equity globalt i Goldman Sachs i en børsmelding.