Kamera med varmesensor gir smittefri adgangskontroll

Et termisk kamera ved inngangen til Recovery-sentrene, to behandlingsinstitusjoner for mennesker med psykiske helseproblemer i Hurdal, avslører om besøkende har feber, og kan være smittet med Covid-19. Andre steder brukes det samme kameraet til å overvåke serverrom. I stedet for å varsle om noen har feber, sier det fra dersom det oppdager at komponenter blir varmere enn de skal være.

– Kamerasystemer med varmesensorer har fått mange nye bruksområder etter hvert som de blir stadig mer avanserte, sier Stein Kjetil Sveen, som er produktspesialist hos Konica Minolta.

Det er to Mobotix M16-kameraer - termisk kamera med to objektiver - som står for adgangskontrollen ved Recovery-sentrene. Det ene objektivet er optisk, det andre termisk. Og adgangskontrollen som institusjonene er pålagt å foreta som smitteverntiltak under Covid19-pandemien, skjer ved at kameraet registrerer temperaturene innenfor et definert område av kameraets synsfelt.

Lagres kun i kameraet

For at ikke alle som har med seg en kaffekopp, en hund eller en varm mobiltelefon i lomma, skal bli stoppet, er temperaturintervallet som utløser signal om å vente utenfor, satt fra 37,5 til 42 grader. Temperaturer som forekommer lavere enn 1,5 meter over bakken, blir ikke registrert.

Kameraet finner selv det varmeste punktet på kroppen til den besøkende - vanligvis i tårekanalen - og dersom temperaturen er i «feberintervallet», sendes det et pushvarsel til resepsjonisten som kommer og gir beskjed om at man ikke slipper inn med feber.

Friske besøkende får beskjed om å si navnet sitt og telefonnummeret, og dette blir tatt opp og lagret i kameraet.

Oppdager kameraet feberlignende temperaturer, tennes lyset som viser at den besøkende må vente, og et pushvarsel sendes til resepsjonisten. Foto: Konica Minolta

En ekstra sikkerhet

Administrerende direktør Ole Andreas Underland ved Recovery-akademiet forteller til Digi.no at denne måten å foreta adgangskontrollen på gir sykehuset en helt nødvendig sikkerhet, blant annet fordi besøkende selv slipper å måtte vurdere og ta ansvar for sine eventuelle symptomer.

– Det kan være uvant å snakke inn i kamera, men for del fleste går det helt greit, sier han.

I tillegg slipper man både personvernutfordringene og smittefaren som følger med å skulle skrive seg inn i en papirprotokoll som ligger framme og blir tatt på av alle som skal inn.

– Opptakene slettes automatisk innen 10 dager, i tråd med GDPR-regulativet. De ligger kun lagret - kryptert - på kameraets minnebrikke. Og det er bare den som er ansvarlig for adgangskontrollen - absolutt ikke hver enkelt resepsjonist - som har passord og brukerrettigheter som trengs for å hente ut opptakene. Det skjer bare hvis man må ta kontakt med de besøkende fordi det er blitt oppdaget Covid19-smitte, forklarer Sveen.

Installerer man en softwarepakke fra SAFR - en plattform for ansiktsgjenkjenningsteknologi - kan kameraet også sjekke om besøkende tar på seg munnbind, og gi beskjed om at de må ta det på dersom de forsøker å gå inn uten. Det er også mulig å legge å legge inn andre beskjeder og instruksjoner, som avleveres via høyttaleren i kameraet.

Flere bilder samtidig

Kameraet kan registrere flere personer samtidig, og teknologien åpner dermed for langt flere bruksområder enn adgangskontroll. Mobotix-systemet brukes for eksempel ofte til å overvåke serverrom, forteller Sveen.

– Det er mulig å dele inn kameraets synsfelt i inntil 20 soner. Hver av disse sonene kan få et eget temperaturintervall, som også kan endres slik at man tillater ulike temperaturer til forskjellige tider på døgnet. På den måten kan ett kamera bedrive kontinuerlig overvåking av en rekke ulike komponenter samtidig, forklarer Sveen.

Bildene fra det termiske og det optiske objektivet kan legges oppå hverandre, slik at det blir lett å se hvilke komponenter i en serverrack som er i ferd med å gå varme.

Hvis det oppdages for høye temperaturer, kan kameraet settes opp til å varsle én eller flere personer. De kan også få en lenke til bildefeeden slik at de selv kan se hva som skjer.

– Når kameraet brukes til overvåking av batteribanker for landstrøm i havneområder, settes systemet ofte opp til å sende en lenke til brannvesenet hvis alarmen går, forteller Sveen.

Mer avansert

Det finnes enklere kameraer, som bare registrerer temperaturen på ett punkt midt i kameraets synsfelt, men det er også på vei mer avanserte kameraer. Mobotix M73-kameraet har tre objektiver, og etter hvilke behov man har, kan man kombinere dagoptikk, nattoptikk, et termisk objektiv, et infrarødt objektiv, eller et objektiv som detaljovervåker ett bestemt område innenfor synsfeltet til kameraet.

M73-kameraet til Mobotix kan kombinere tre forskjellige linser, og blant annet gjenkjenne bevegelsesmønstre. Det åpner for svært mange bruksområder. Foto: Konica Minolta

Softwaren til dette kameraet er også mer avansert. Den gjør kameraet i stand til å gjenkjenne bevegelsesmønstre, eller avgjøre om en person står, sitter eller ligger. Det kan også settes opp til å utføre handlinger, som å slå på lys, låse opp dører, sette i gang elektriske hjelpemidler, eller overvåke en person som kommer inn i et rom.

– Det åpner for mange tjenester innenfor helsevesenet, men hvis vi holder oss til serverrommet, så vil dette kameraet for eksempel gjøre det mulig å registrere bevegelsene til alle som kommer inn uten å ha tillatelse til å være der, sier Sveen.