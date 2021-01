Kamera-montør la seg til som bruker for å kunne se på når kundene hadde sex 

En ansatt i ADT, et amerikansk firma som installerer smarthjem- og alarmsystemer, sa seg i en rettssak i Texas skyldig i å ha skaffet seg tilgang til systemene han installerte, for å kunne spionere på kundene når de hadde sex.

Den 35 år gamle mannen jobbet som installatør i og rundt Dallas fram til han ble avslørt.

Nettstedet Ars Technica skriver at mannen i retten innrømmet at han i løpet av en femårsperiode mer enn 9600 ganger gikk inn på overvåkingskameraene til rundt 200 kunder for å spionere på dem.

Hacket boliger med pene kvinner

Installatøren har forklart at han gjorde det til en vane å gi seg selv tilgang til systemene han installerte hvis han oppdaget at det bodde en kvinne han ble tiltrukket av, i boligen. Målet var å få se henne naken, eller mens hun hadde sex.

Smarthjem-systemene gjorde det mulig for brukere med tilgang å styre en rekke funksjoner - blant annet overvåkingskameraer - med mobiltelefonen, og installatøren skaffet seg rett og slett tilgang ved å legge epostadressen sin inn i listen over godkjente brukere.

Av og til sa han til kundene at han var nødt til å gi seg selv midlertidig tilgang for å kunne teste systemene, og av og til gjorde han det uten at kundene visste noen ting.

Dersom kundene hadde gått inn på systemene sine, og sjekket listen over brukere med tilgang, ville den utro installatøren raskt ha blitt avslørt, men det skjedde ikke før i april i fjor, og da hadde han altså vært aktiv som digital kikker i fem år.

Manglet sikkerhetsfunksjoner

ADT har fått kritikk for ikke å ha utstyrt systemene sine med sikkerhetsfunksjoner som kunne advart kundene om uautorisert bruk - som for eksempel tofaktor-autorisering, eller automatiske SMS-meldinger til systemeieren når noen går inn på systemet.

Saken har imidlertid også skapt oppmerksomhet rundt det faktum at mange installerer nettoppkoblede smarthjemsystemer uten å sette seg inn i hvilke muligheter det gir andre til å gå inn på systemene. Smarthjem-kunder blir nå oppfordret til å lese bruksanvisningene, gjennomgå innstillingene til systemene de har skaffet seg, og ikke minst sjekke listen over hvilke brukere som faktisk har tilgang.

Enkelte av ofrene for den ulovlige overvåkingen, ble spionert på mer enn 100 ganger, og ADT har fått to massesøksmål mot seg, på vegne av kunder og mindreårige beboere i boligene som ble overvåket. Overvåkingskamera-kikkeren, som selvsagt ble sparket fra ADT, må selv regne med å sone fem år i fengsel.