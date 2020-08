Kampen om overvåkningen av din helse hardner til

Med Apple Watch har Apple gått opp løypa som helsesensor på håndleddet. Den kan nå ta EKG-målinger i tillegg til puls og mye annet. Ikke slike du tar hos legen med en masse elektroder over hele kroppen, men med en elektrode under klokka og en hvor du berører fingeren på en klokkeknapp. Det kan si mye om hjertehelse, slik som ved hjerteflimmer.

Slikt blir det konkurranse av. Nylig lanserte Samsung sin nye Watch 3 som har fått en mye mer avansert optisk sensor for puls og oksygennivå. Ved hjelp av oppgraderte optiske sensorer kan den måle pulsen mer nøyaktig. Med de samme sensorene kan den nå også måle oksygenmetningen i arteriene. Det gjør den ved å analysere det bølgelengden på lyset som reflekteres fra de ørsmå kapillærårene under huden bak klokka. I tillegg har den fått en knapp til EKG, men det gjenstår å få den europeiske godkjenningen som Apple har fått.

Det er Apple som er den store aktøren på smartklokker etterfulgt av Garmin og Huawei. Samsung kommer først på fjerdeplass, og fitbit er en mygg med litt over to prosent av markedet. Da er det ikke snakk om treningsarmbånd.

Det er ikke rart at smartkokker er en intens konkurransearena. Selv under Covidkrisen har markedet for slike økt 20 prosent i første halvår i år.

Fitbit vil være med

I dag melder Fitbit seg på i den store konkurransen om det raskt voksende smartklokkemarkedet. Selve kongen av treningsarmbånd, kanskje en tittel de må dele med mer avanserte Polar, begir seg lenger inn i helseverdenen. De tenker nok at markedet for folk som er bekymret for helsa er minst like viktig som markedet for folk som strever etter formkurven.

Fitbit Sense

Toppmodellen av de nye klokkene og treningsarmbåndet som nå kommer er noe Fitbit kaller deres første avanserte helse-smartklokke. I stedet for å gå i strupen på Apple og Samsung med hjertemålinger, som den også har, velger de å fremheve stressmåling. De baserer slike målinger på temperaturmåling av huden under klokka og elektrisk ledningsevne i håndflaten. Den måles ved å legge hånden oppå klokka som da måler etter et prinsipp de kaller elektrodermal aktivitet. Det er nok et fint ord for ledningsevnen i hudoverflaten mellom elektroder. Et prinsipp som også brukes i løgndetektorer.

Fitbit bruker slike data og puls til å regne seg frem til ditt stressnivå. Ideen er at når du kan måle det, kan du bedre overvåke og mestre det. Det skal appen hjelpe til med basert på dataene klokka leverer. Én ting er om slike målinger er fornuftige nok, men annen ting er om de kan hjelpe folk til å forbedre seg. Prinsippet er i hvert fall interessant. Vi får se.

Fitbit Sense: Pakket med sensorer. Foto: Fitbit

Kanskje temperaturovervåkning over tid er en god ide i disse dager, hvor den kan være en indikator på at du er smittet av Korona?

Det nye med denne er at den også har en EKG-sensor. Som nevnt, ikke den med masse elektroder du finner hos legen, men selv med en strømsløyfe gjennom armen, inn i kroppen og ut igjen via den andre armen. om du holder med to fingre i metallkanten langs klokka kan mange målinger oppveie litt for en enkelt. Men dette er en avansert medisinsk funksjon som krever godkjenning, og i likhet med Samsung kan de ikke si når den funksjonen vil være tilgjengelig i appen i Norge.

Sense har også en slags meldingstjeneste som varsler om høy og lav puls. Den finner hvilepulsen og ut fra det kan den si noe om hva som er høyt og lavt. Har du en puls på 120 når klokka merker at du ikke er spesielt aktiv, får du et varsel.

Søvn

Som så å si alle slike smarte dingser på håndleddet har den søvnmåling, og kan analysere både hvor lenge og hvor god kvalitet det er på søvnen. Nå kan den også si noe om pustefrekvensen og sette den i sammenheng med søvnkvaliteten.

Siden Sense er en toppmodell som skal konkurrere med Apple og Samsung, har den det meste som trengs både av programvare og elektronikk. Den har innebygget GPS og alle slags treningsfunksjoner. Siden den er vanntett til 50 meter kan du også bruke den til svømmetrening. Den har innebygget mikrofon og høyttaler slik at du kan ta telefoner når den er koblet til smarttelefonen via Bluetooth.

Fitbit sier at klokka har mer enn seks dagers batterilevetid, men det er nok maksimum tenker vi. Måler du og trener du mye slik at sensorer og skjerm er i aktivitet så er nok dette veldig optimistisk.

Tilgjengelighet i Norge er uvisst. Den er godkjent i USA, og Fitbit jobber med land etter land i Europa.

Med denne klokka legger Fitbit seg helt i fronten av helsetrenden. Hvor godt de lykkes, vil avgjøres av hvor raskt de kan få all funksjonaliteten godkjent.

Fitbit Sense er tilgjengelig om rundt én måned i norske butikker og vil koste 3599 kroner.

Versa 3

Fitbit Versa 3: Litt billigere enn Sense, men uten noen av sensorene. Foto: Fitbit

Fitbit kommer også med en ny utgave av Versa. Den langt billigere, men ikke så avanserte klokken. Versa 3, som den nye heter, har fått innebygget GPS og en del av funksjonaliteten til Sense, slik som mikrofon og høyttaler slik at den kan formidle telefonsamtaler og bruke taleassistenter fra Amazon eller Google.

Versa 3 minner litt om Sense av utseende, men den er litt ulik. Den har den samme nye pulssensoren som storebror, men ikke avanserte målinger av oksygen, EKG og stress.

Fitbit Versa 3 vil koste 2499 kroner

Inspire 2

Fitbit Inspire 2: Fitbit er en gigant på treningsarmbånd. Dette er det aller ypperste de har. Ennå. Foto: Fitbit

Aktivitetsarmbåndet deres har også fått en overhaling. Ikke minst en bedre skjerm som kommer godt med. Den skal klare seg hele ti dager på en lading. Selskapet vil også bruke denne til å markedsføre sin mer avanserte programvare Fitbit Premium. Programvaren tilbyr mer innsikt og analyse av helse og trening enn standardprogramvaren. Inspire 2 koster 999 kroner, men det inkluderer et år abonnement på Fitbit Premium som ellers koster 799 kroner.