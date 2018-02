I stedet for å havne på dynga, får denne iPhonen nytt liv hos en uavhengig reparatør. Det vil helst ikke Apple ha noe av, og nekter å selge deg eller reparatøren reservedelene som trengs.

Kampen om retten til å reparere

Apple møter mannsterke i retten for å stoppe et uavhengig verksted, mens Miljøpartiet De Grønne kaller reparatørene helter. Stadig flere krever lovendring for å gjøre det enklere å fikse forbrukerelektronikk.