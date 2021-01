Kanskje får PC-skjermene snart webkameraet plassert på riktig sted

Det er naturlig for de fleste å se på dem man snakker med. Sånn er det også i videomøter. Det gjør at deltakerne ser på selve skjermpanelet, hvor de kan se de andre deltakerne i møtet.

Men det er ikke der kameraet til brukerenheten befinner seg. Det er vanligvis plassert over eller under skjermen, ofte langt unna der brukeren har blikket festet.

For de andre som deltar i møtet, ser det ut som at brukeren unngår å møte dem med blikket, eller i alle fall stort sett ser i en annen retning. Det virker unaturlig.

For stor avstand

Problemet er ikke så stort på smartmobiler, siden skjermen der tross alt er ganske liten. Dermed er heller ikke avstanden mellom kameraet og midten av skjermen så stor at det blir veldig merkbart at brukeren ikke egentlig ser i kameraet.

PC-er, derimot, har vanligvis betydelig større skjerm. Ikke minst gjelder dette hos dem som benytter én eller flere eksterne skjermer. Her kan avstanden mellom kameraet og midten av skjermen ofte være 15-20 centimeter, selv på en moderat 24-tommers skjerm. Med større skjermer, blir problemet enda større, med mindre man velger å begrense størrelsen på videomøtevinduet og plassere dette i nærheten av kameraet.

Problemet blir mindre synlig dersom brukeren plasserer seg lenger unna skjermen og kameraet, men da kan det blant annet være vanskelig å nå fram til tastaturet.

Så hva er løsningen?

Særlig smartmobiler har vist at skjermen kan brukes til annet enn bare å vise bilder. Berøringsfølsomme skjermer er en selvfølge på slike enheter, og mange har også innebygget fingeravtrykkleser. Ingen av delene forstyrrer skjermbildet i noen vesentlig grad.

Hva med å ha kameraet innebygget i selve skjermpanelet?

Dette finnes allerede. Smartmobilen ZTE Axon 20 5G, som ble lansert i fjor, har en selfiekamera plassert bak den øvre delen av skjermen. Dette for å bli kvitt «busslomma». Men ifølge The Verge er det betydelige problemer med gjennomføringen av denne løsningen. Skjermoppløsningen er redusert i området hvor kameraet er plassert, og kameraet i seg selv gir ikke akkurat de beste bildene.

«Under Panel Camera»

Nå kan det se ut til at lignende funksjonalitet er på vei til PC-er. Samsung Display publiserte torsdag denne uken en video i den kinesiske Weibo-tjenesten av en bærbar PC med OLED-skjerm hvor det går fram at den har en kamera under skjermpanelet. Det henvises blant annet til forkortelsen UPC, som står for Under Panel Camera.

Selve skjermteknologien kalles for Samsung Blade Bezel, noe som innebærer svært liten tykkelse og redusert vekt, i tillegg til en veldig tynn ramme rundt skjermen.

Også i dette tilfellet er kameraet montert høyt oppe på skjermen, noe bare i liten grad løser blikkproblemet. Men det er kanskje en begynnelse, i alle fall dersom kameraet også kan levere betydelig bedre bilder enn det som er tilfellet med den nevnte ZTE-mobilen.

Siden Samsung Display knapt har oppgitt noe mer informasjon om dette enn det som går fram av videoen (hvor det meste er på kinesisk), er det uklart hvilke konkrete planer selskapet har for denne teknologien.

Slik illustrerer Samsung Display Under Panel Camera-teknologien i den nevnte videoen.

Til høsten?

Men The Verge, som har omtalt videoen, viser også til en artikkel som koreanske The Elec publiserte høsten 2020. Der opplyses det at Samsung Electronics hadde planlagt å ta i bruk UPC-teknologien i de nye Galaxy S21-mobilene, uten å lykkes med dette. Målet nå skal derfor være å ta i bruk teknologien i nye brettemobiler som skal lanseres til høsten.

Samtidig er det ikke gitt at det er Samsung Electronics som blir den første elektronikkleverandøren som tar i bruk teknologien. Samsung Display leverer skjermteknologi også til mange andre aktører.