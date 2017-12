Kaos på digitale valutabørser

I løpet av det siste døgnet har bitcoin-kursen falt med 3.500 dollar på det meste etter at Coinbase åpnet for handel med utbrytervalutaen «bitcoin cash», skriver Dagens Næringsliv.

I morgentimene natt til onsdag var kursen på det laveste 15.550 dollar på den digitale valutabørsen Poloniex. For et døgn siden lå kursen på 19.000 dollar. I samme periode steg «bitcoin cash» fra 2.050 dollar til en foreløpig topp på 3.600 dollar.

Utbrytervalutaen ble etablert i sommer. Den er basert på den samme teknologien som den opprinnelige bitcoin-valutaen. De som eide bitcoin, men ikke benyttet en onlinetjeneste, fikk et tilsvarende antall «bitcoin cash».

Forskjellen mellom de to er at «bitcoin cash» skal kunne håndtere langt flere transaksjoner enn «bitcoin» – og gjøre dette raskere. Så sent som i oktober lå kursen på «bitcoin cash» stabilt på like over 300 dollar. Onsdag morgen var kursen over ti ganger høyere.

Årsaken er at Coinbase, som er verdens største digitale valutabørs med rundt 15 millioner brukere, åpnet opp for handel med «bitcoin cash» natt til onsdag uten forvarsel