Karianne Tung: – Jeg føler meg ikke ferdig
Karianne Tung føler seg ikke ferdig i rollen som Digitaliseringsminister. Likevel er hun tydelig på at det ikke er hun som avgjør sin egen fremtid i regjeringen.
Arkivfoto: Arash A. Nejad
Kommenter
Adrian Broch Jensen
– Frontsjef
11. sep. 2025 - 16:20
