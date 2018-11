Kåring: Hvilket trendy IT-begrep irriterer deg mest?

Er du markedssjef, og ønsker at bedriften din skal finne sitt «why» gjennom big data og AI?

Søker du en kodeninja som kan hjelpe deg med å disrupte fintech-sfæren med blockchain og IoT?

Insisterer du på at bedriften din med tre utviklere skal dra på devops-seminar eller finne ut hvordan VR kan passe inn i deres forretningskonsept?

Da er det god sjanse for at du har blitt et offer for de kule, nye begrepene som har dukket opp de siste årene.

Når sjefen har lært seg et nytt ord

Felles for dem er at de er engelsk-lydende, kan bety mye og lite på en gang, og ofte tas i bruk av foredragsholdere, kommunikasjonsfolk og rekrutteringssjefer.

De har også en tendens til å gi teknisk personell bittelitt vondt inni seg når de blir brukt av folk som egentlig ikke vet hva begrepet innebærer.

Altså er det ikke selve begrepene som irriterer: IoT, Devops og Blockchain er faktiske konsepter med ekte bruksområder. Problemet oppstår når de blir brukt feil, for mye eller på steder de ikke hører hjemme.

Gode tips fra sjefen! Foto: Dilbert.com

Aldri møtt en nyttig chatbot

– Folk som driver og snakker om chatbots, fordi de har hørt at det er fremtiden, irriterer meg, forklarer Erlend Blakstad, utvikler i Gamer.no.

Han mener mange chatbots i dag i bunn og grunn er clickbots, hvor man får presentert ferdige setninger som man klikker seg gjennom. Botene i Messenger er et eksempel på dette.

– Det blir bare spam, sier han.

– Har du noen gang møtt en chatbot du føler har hjulpet deg med noe som helst?

– Nei, aldri, slår han fast, og legger til:

– Begrepet «kodeninja» irriterer meg også veldig. Det er bare teit. Ikke noe mer å si om det, annet enn at det er kjempedust.

– Ekstremt irriterende

Webutvikler Nicolai Tellefsen i Teknisk Ukeblad er heller ingen fan av chatbots, og mener man forsøker å presse inn teknologien på steder den ikke hører hjemme.

– Chatbots er ekstremt irriterende. Mitt forhold til de er først og fremst å slette dem fra Messenger, forklarer han.

– Men er du en kodeninja?

– Nei, jeg er en cowboy-utvikler, svarer Tellefsen.

– Big data er vel det jeg irriterer meg mest over på den lista. Det har blitt et slags sekkebegrep som egentlig ikke betyr noe som helst, forklarer Ruben Solvang, redaksjonell utvikler i Teknisk Ukeblad.

– Det slenges ut for at det du snakker om skal høres fancy ut, slår han fast.