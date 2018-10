Kartbase muliggjør kartlegging av Forsvarets sambandsnett

– Jo mer noen vet om et linjenett, dess flere muligheter har de til å sette landets beslutningstakere i blinde. Situasjonsforståelse og beslutninger blir ekstremt vanskelig for landets ledelse om de ikke lengre har tilgang på informasjon eller kan sende ut beskjeder, sier tidligere stabssjef Svein Jarle Jacobsen for Sjøforsvaret til Aldrimer.no.

Han er sjokkert over at den nye kartbasen som er publisert, også åpner døren for å kartlegge Forsvaret og regjeringens sambandsnett, fiberkabler og radiolinjenett som skal sikre kommando og kontroll i tilfelle alvorlige krise- og krigssituasjoner.

– Det å eksponere nettverket av radiolinjeomformere og -sendere, er problematisk på flere plan. En tenkt fiende som vil blinde utøvende myndigheter i en initialfase eller den første tiden etter et eksempelvis hybridanslag mot Norge, vil mest sannsynlig benytte all den informasjon de har tilgjengelig om viktig og skjermet infrastruktur, sier Jacobsen, som også har vært sjef for Sjøheimevernet i Norge.

Han mener Norge er sårbart for denne type anslag og er bekymret for at åpne databaser gjør det mulig å kartlegge hvor radiolinjenett og fiberkabler er lagt.

– Det er liten tvil om at Norge er et smalt land og der landet er på det smaleste, Trøndelag, er der en fiende kanskje vil slå ut både trådsamband og link-kommunikasjon og dermed hindre samband mellom Nord-Norge og hovedstaden, påpeker Jacobsen.

Flaggkommandør Jacob Børresen ser alvorlig på at fiber og radiolinje-installasjonene er publisert. Han var daglig leder for NATOs krigsstyringsstab (SACEUR) i det tidligere Jugoslavia og er tidligere stabssjef i Sjøforsvarsstaben.

Børresen sier at det ikke er like alvorlig at radioantenner er publisert på kartet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Slike antenner vil bli tatt ut i en konfliktsituasjon så raskt de går på lufta og sender.

