Kunstig intelligens
KI-assistent skal spare tid og penger – men å droppe Microsoft har en pris
OS2ai skal være et rimelig og sikkert alternativ til Chat GPT og Copilot i offentlig sektor. Den er billig, sikker og i stand til å effektivisere arbeidet i Aarhus kommune, men den har én mangel.
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Les mer
En tjeneste fra