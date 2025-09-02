Abonner
Kunstig intelligens

KI-assistent skal spare tid og penger – men å droppe Microsoft har en pris

OS2ai skal være et rimelig og sikkert alternativ til Chat GPT og Copilot i offentlig sektor. Den er billig, sikker og i stand til å effektivisere arbeidet i Aarhus kommune, men den har én mangel.

OS2ai driftes på DTUs superdatamaskin, Computerome, som ligger her ved Risø Campus. Foto: DTU
Rasmus Ourø Lund, version2.dk
2. sep. 2025 - 11:50
Kunstig intelligensMaskinvareMicrosoftOperativsystemer og programvare
