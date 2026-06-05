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Kunstig intelligens

KI-gigant ber om KI-pause

KI-selskapet Anthropic ber om en pause i utviklingen av de kraftigste KI-modellene, idet det er tegn til at de begynner å bli smartere uten menneskers hjelp.

Anthropic advarer om at menneskeheten er i ferd med å miste kontrollen over de mest avanserte KI-modellene.
Anthropic advarer om at menneskeheten er i ferd med å miste kontrollen over de mest avanserte KI-modellene. Foto: Patrick Sison / AP / NTB
NTB
5. juni 2026 - 07:51

Selskapet står bak Claude-modellene. I en ny rapport skriver Anthropic at det «antakelig hadde vært en god ting» om verdens KI-selskaper bremset opp utviklingen av de mest avanserte KI-variantene. Samtidig advarer de om at det ikke kun kan være ett selskap som tar initiativet – det ville kun ført til at rivalene benyttet muligheten til å rykke fra.

– Vi mener det hadde vært bra for verden å ha muligheten til å bremse eller midlertidig stanse banebrytende KI-utvikling, for å sørge for at samfunnets strukturer og tilpasningsforskning (alignment research) kan holde tritt med teknologiens framskritt, skriver Anthropic.

En slik pause vil kreve at KI-gigantene i en rekke ulike land – særlig USA og Kina – må bli enige om å stanse utvikling samtidig, med regler som faktisk kan prøves, påpeker de.

Flere studier viser at når folk får velge, foretrekker de fleste å få trøst og støtte fra levende mennesker, ikke fra en kvalifisert chatbot.
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AnthropicKunstig intelligens
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