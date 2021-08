Kimberly Mathisen forlater Microsoft

Kristine Dahl Steidel er utpekt til ny administrerende direktør i Microsoft Norge, og vil begynne i stillingen fra 1. november. Det opplyser Microsoft i en kunngjøring.

Hun overtar etter Kimberly Mathisen, som slutter etter fem år for å lede Kjell Inge Røkkes nye stiftelse C4IR Ocean, som jobber med å redde havene.

Det var E24 som først omtalte lederbyttet.

Kristine Dahl Steidel fra Vmware blir ny norgessjef i Microsoft fra 1. november. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Steidel kommer fra Vmware, der hun har hatt flere lederstillinger de siste 16 årene. Det omfatter både norgessjef, regiondirektør for Norden og Baltikum, og sist direktør for Vmwares digitale arbeidsflater i Europa, Midtøsten og Afrika.

CV-en hennes inkluderer også fartstid fra Cinet, Merkantildata (nå Atea) og VM-data.

– Kristine har flere tiår med bransjeerfaring, noe som også inkluderer et nytt perspektiv på den moderne arbeidsplassen. Jeg tror hennes lidenskap for å bygge mangfoldige team som presterer høyt, samt hennes bransjekompetanse vil styrke Microsoft Norge fremover, sier selskapets president for Vest-Europa, Cindy Rose i en pressemelding.

Den påtroppende norgessjefen blir omtalt som spent og ydmyk for oppgavene som nå venter henne hos ny arbeidsgiver.

– Jeg har alltid beundret Microsofts evne til innovasjon og forandring. Transformasjonen Microsoft har vært gjennom er intet mindre enn imponerende. Jeg ser virkelig frem til å bli en del av Microsoft-teamet som fortsetter å hjelpe kundene våre å vokse i en digital og skybasert verden, uttaler Kristine Dahl Steidel.