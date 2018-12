Kina anklager USA for sverting etter hacking-siktelse

Kina anklager USA for sverting etter at USA siktet to personer knyttet til Kinas etterretningstjeneste for datatyveri i en rekke land.

De to kineserne har angivelig klart å hacke et stort antall datamaskiner og stjålet flere hundre gigabyte data. Blant ofrene er selskaper som jobber med alt fra luftfart og romfart til legemidler. Kineserne befinner seg ikke i amerikansk varetekt, og USA har ingen utleveringsavtale med Kina. Kina avfeier imidlertid anklagene og kaller det «bevisst sverting» som er «tatt ut av løse luften». De melder at de nå har sendt USA en formell protest. – Kinesiske myndigheter har aldri deltatt i eller støttet noen som har begått datatyveri. Vi ber USA umiddelbart rette de feilaktige anklagene og få slutt på svertingen av Kina, sier talskvinne Hua Chunying i Kinas utenriksdepartement. I løpet av de siste månedene har det amerikanske justisdepartementet tatt ut siktelser mot flere kinesiske etterretningsansatte. Amerikanske myndigheter regner kinesisk hacking og dataspionasje som et svært omfattende problem.