– Kina krever endringer i betalingsappen Alipay

Alipay blir nødt til å skille ut den delen av selskapet som driver med mikrolån, sier en kilde med kjennskap til saken til Financial Times. I dag kan brukere av appen betale med kredittkort eller få usikrede mikrolån til å kjøpe alt fra toalettpapir til bærbare PC-er.

– Regjeringen mener teknologigigantenes monopolmakt skyldes kontrollen de har over brukerdata. Det vil myndighetene endre, sier kilden. Brukerdata som brukes i lånevurdering, må overføres til et halvstatlig kredittvurderingsselskap, sier to kilder til avisen.

Alipay har foreløpig ikke svart på Financial Times' forespørsel om hvordan en slik endring vil påvirke selskapet.

Morselskapet Ant Group er Kinas største leverandør av betalingstjenester. I fjor høst satte myndighetene foten ned for en børsnotering verdt over 300 milliarder kroner for finansteknologiselskapet. Det skjedde etter at grunnlegger Jack Ma kritiserte myndighetene for å stå i veien for innovasjon.

Mas forretningsimperium har vært ett av målene når myndighetene har tatt for seg teknologiselskaper for å bryte monopolmakten og styrke datasikkerheten. Tiltakene har redusert selskapenes markedsverdi med flerfoldige milliarder.