Kina lanserer korona-app: Viser om brukerne har vært i nærheten av smittede

Kina har lansert en app der innbyggerne kan se om de har vært i nærheten av en person som er bekreftet eller antatt smittet av koronaviruset.

Folk som ifølge nærkontakt-appen står i fare for å ha blitt smittet, rådes til å holde seg hjemme og informere de lokale helsemyndighetene.

Dette skriver BBC News.

Kan sjekke status for tre innbyggere hver

Brukerne får tilgang på appen gjennom å scanne en QR-kode med smarttelefonen ved hjelp av apper som betalingstjenesten Alipay eller sosiale medier-plattformen Wechat.

Så snart brukeren har registrert seg med et telefonnummer, bes de om å oppgi navn og ID-nummer. Deretter kan hvert registrerte telefonnummer brukes til å sjekke statusen til opptil tre ID-numre.

Appen skal være utviklet av kinesiske myndigheter og China Electronics Technology Group Corporation, med støtte fra data fra helse- og transportmyndigheter, ifølge det statsstyrte nyhetsbyrået Xinhua, skriver BBC.

Arbeidsplasser, klasserom, fly og tog

Tjenesten definerer nærkontakt slik:

Mennesker som jobber tett sammen, deler et klasserom eller bor i samme hjem.

Legepersonell, familiemedlemmer eller andre mennesker som har vært i nærkontakt med pasienter og deres omsorgspersoner.

Passasjerer og personalet som har vært på fly, tog og andre transportformer med en smittet person. Les også

For eksempel blir alle flypassasjerer innen tre rader av en smittet person, samt kabinpersonalet, definert som nærkontakt, mens andre passasjerer vil få registrert at de har hatt generell kontakt.

I tog med air-condition regnes alle personer ombord i samme vogn for å være i nærkontakt, skriver BBC.

– En nyttig tjeneste fra et kinesisk perspektiv

Appen kaster lys over hvor tett kinesiske myndigheter overvåker befolkningen. Ifølge BBC tror eksperter på området imidlertid ikke at denne tjenesten vil bli sett på som kontroversiell blant kineserne.

– I Kina og i Asia generelt blir ikke data sett på som noe som må være innelåst, men noe som kan brukes. Forutsatt at det gjøres på en transparent måte, med samtykke der det er nødvendig, sier den Hong Kong-baserte teknologiadvokaten Piper Carolyn Bigg ved advokatfirmaet DLA, til BBC.

– Fra et kinesisk perspektiv er dette en veldig nyttig tjeneste for folk. Det er et veldig kraftfullt verktøy som viser kraften i data som brukes til noe godt, legger hun til.