Kina-mobilene tar stadig større markedsandeler fra Samsung og Apple

Samsung er fortsatt verdens største produsent av mobiltelefoner, målt i solgte enheter i første kvartal. Samsung hadde en markedsandel på 20,7 prosent i første kvartal, en nedgang fra 23,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Apple er på andre plass, og også de opplevde en liten nedgang – fra 14,8 prosent til 13,7 prosent markedsandel globalt.

Det er de kinesiske mobilmerkene som spiser av andelene til Samsung og Apple.

Ifølge Gartner fortsetter de tre største kinesiske mobilmerkene å øke sine markedsandeler, og årsaken skal være at brukerne ønsker å kjøpe stadig mer avanserte mobiltelefoner.

«Skiftet i kjøpernes preferanser påvirker positivt kinesiske produsenter som Huawei, Oppo og Vivo sine strategier for å bygge inn funksjoner folk vil ha til fornuftige priser. Deres samlede markedsandel i første kvartal 2017 sto for 24 prosent, opp 7 prosentpoeng sammenlignet med året før», skriver Gartner i sin rapport.

Oppo tar innpå Huawei

Gartner forklarer Samsungs synkende markedsandeler med at selskapet har manglet et alternativ til Galaxy Note 7, som selskapet måtte trekke tilbake fra markedet på grunn av brannfarlige batterier. Dette, i tillegg til sterk konkurranse i markedet for de billigste mobiltelefonene, har ført til synkende markedsandeler – selv om forhåndsbestillinger på de nye Galaxy S8- og S8 Plus-modellene har vært veldig bra.

Det er Huawei som innehar tredjeplassen på listen over verdens mest solgte mobiltelefoner. Huawei økte sin markedsandel fra 8,3 til 9,0 prosent. Men hakk i hæl følger to andre kinesiske merker, Oppo og Vivo. Oppo økte sin andel fra 4,6 til 8,1 prosent – og ligger altså bare 0,9 prosentpoeng bak Huawei. Vivo økte sin andel fra 4,0 til 6,8 prosent. Vivo er forholdsvis ukjente – men har satset kraftig i Asia, blant annet i India, og har vokst med hele 84,6 prosent.

«Med en økning i det globale smartmobilsalget på 94,6 prosent i første kvartal 2017 er det Oppo som gjør det best i dette kvartalet, og beholder nummer 1-posisjonen i Kina», skriver Gartner.

Globalt salg av smartmobiler, 1. kvartal 2017 (i tusen enheter)

Produsent 1Q17 enheter 1Q17 markeds-andel (%) 1Q16 enheter 1Q16 markeds-andel (%) Samsung 78 671,4 20,7 81 186,9 23,3 Apple 51 992,5 13,7 51 629,5 14,8 Huawei 34 181,2 9,0 28 861,0 8,3 Oppo 30 922,3 8,1 15 891,5 4,6 Vivo 25 842,2 6,8 14 001,0 4,0 Andre 158 367,7 41,7 156 654,2 45,0 Totalt 379 977,3 100,0 348 224,2 100,0

Kilde: Gartner (mai 2017)

Android vokser

Når det gjelder mobiloperativsystemer er Windows nå helt borte fra listene, og er inkludert i «Andre»-kategorien på bare 0,2 prosent. Denne kategorien hadde 1,1 prosent for ett år siden.

Android dominerer fullstendig, med en andel på hele 86,1 prosent – opp fra 84,1 prosent for samme periode for ett år siden. iOS har 13,7 prosent, ned fra 14,8 prosent.

Det er veksten av kinesiske mobiler i de globale markedene som er mye av årsaken til Android-veksten. Gartner tror også Googles annonsering av Android Go, en variant av Android tilpasset de enkleste mobiltelefonene, vil medvirke til fortsatt vekst for Android.

Globalt salg til sluttbrukere, etter operativsystem (i tusen enheter)

Operativsystem 1Q17 enheter 1Q17 markeds-andel (%) 1Q16 enheter 1Q16 markeds-andel (%) Android 327 163,6 86,1 292 746,9 84,1 iOS 51 992,5 13,7 51 629,5 14,8 Andre OS-er 821,2 0,2 3 847,8 1,1 Totalt 379 977,3 100,0 348 224,2 100,0

Kilde: Gartner (mai 2017)