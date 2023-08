Kina strammer inn eksport av sjeldne metaller brukt i databrikker

Restriksjonene var varslet og kommer etter at USA har begrenset enkelte kinesiske bedrifters tilgang til halvlederteknologi. Kina ønsker å bli selvforsynt med slik teknologi og mener USAs innskjerping skjer for å sikre amerikansk overlegenhet på feltet.

Fra tirsdag må kinesiske selskaper ha lisens for å kunne eksportere de to metallene. De må også legge fram opplysninger om den endelige mottakeren og hva materialene skal brukes til.

Kina står for 94 prosent av verdens produksjon av gallium og 83 prosent av germaniumproduksjonen. Gallium brukes blant annet til integrerte kretser, LED-lys og solcellepaneler. Germanium er viktig i produksjonen av fiberoptikk. Begge metallene brukes i produksjon av databrikker.

Analytiker James Kennedy sier innstrammingen er et tydelig signal om at det er Kina som «sitter på makten i dette farlige spillet». Han tror likevel at Kina foreløpig ønsker å «påføre USA så lite skade som mulig» og viser til at USAs behov er lite og at metallene kan skaffes andre steder.

Kina innførte mandag restriksjoner på eksport av enkelte typer droner. Også her må eksportører snart ha en lisens som spesifiserer hvordan de skal brukes før de kan selges til utlandet.