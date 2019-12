Kina «svært bekymret» for diskriminering etter Telenors Huawei-nei

Siden 2018 har Telenor gjennomført en rekke pilotprosjekter med 5G i Norge. Fredag ble det klart at det blir Ericsson som skal levere Telenors 5G-utstyr, og samme firma skal også bygge Telias 5G-nett.

Norske myndigheter har stilt krav til teleoperatørene om at de må velge flere enn én leverandør dersom de velger 5G-leverandører fra land Norge ikke har sikkerhetsavtale med. Norge og Kina har ikke et slikt samarbeid, noe som betyr at Huawei ikke får konkurrert på samme vilkår som svenske Ericsson og finske Nokia.

– Kina er meget bekymret for om beslutningsprosessen har blitt påvirket av faktorer som ikke er markedsstyrte eller tekniske, om prosessen har vært rettferdig, eller om kinesiske selskaper blir diskriminert i Norge, skriver en talsperson ved den kinesiske ambassaden i Oslo i en epost til E24.

– Telenor har valgt 5G-leverandør basert på en helhetlig vurdering av blant annet teknisk kvalitet, evne til innovasjon og til å modernisere mobilnettet, kommersielle vilkår og risiko, sier selskapets kommunikasjonsdirektør Anders Krokan til E24.

Huawei ble i mai svartelistet av amerikanske myndigheter, som mener at det kinesiske selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko. Også Australia og New Zealand har utestengt Huawei fra 5G-utbygging, mens Storbritannia er mindre restriktive. Tyskland kan også komme til å utestenge det kinesiske selskapet.