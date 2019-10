Kina vil bruke ansiktsgjenkjenning på metrostasjoner

Et overvåkingskamera i et trafikkryss i Beijing. USA har svartelistet en rekke kinesiske teknologiselskaper som utvikler kameraer med ansiktsgjenkjenning. Begrunnelsen er anklager om at Kina bruker dem til å undertrykke landets muslimske minoriteter.

(Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix)