Kinas nye nettleser skrøt av «egenutviklet motor». Den påstanden ble raskt gjort til latter

Redcore er en flunkende ny nettleser som onsdag ble lansert av tech-oppstarten AllMobilize Inc.

Kinas sentrale myndigheter, landets nasjonale romadministrasjon og statseide foretak som oljeselskapet PetroChina skal være blant brukerne.

Nettleseren er verdens første og eneste i slaget som er «utviklet fra bunnen av i Kina» for å knuse det amerikanske monopolet, hevder selskapet.

Påstanden ble gjort til latter på kinesiske sosiale medier, etter at brukere raskt avslørte at programvaren er en klone av Googles nettleser Chrome, skriver nettavisen Shanghaiist.

Chrome.exe

Installasjonsfilene viste tydelig opphavet med funn blant annet av «chrome.exe» og bildefiler med Chrome-logoen.

Egne undersøkelser utført av Financial Times bekrefter dette. De fant at Redcore inneholder komponenter fra Chrome versjon 49, som nå er mer enn to år gammel.

Etter å ha blitt møtt med kritikk har Gao Jing, grunnleggeren av AllMobilize uttalt seg til lokale medier. Ifølge Financial Times avviser hun at produktet er et plagiat.

– Redcore har Chrome-elementer i seg, men dette er ikke plagiat. I stedet står vi på skuldrene til en gigant og sørger for egen innovasjon på toppen, skal Jing ha sagt.

Henter penger

AllMobilize varslet denne uken at de har fullført en tredje emisjon med en kapitalutvidelse på 250 millioner kinesiske yen, tilsvarende drøyt 300 millioner kroner.

Det mer enn dobler investeringene i selskapet siden etableringen i 2013, ifølge Financial Times.

Svært få selskaper kan skilte med en nettleser med egen kodebase. Blant de med nevneverdig utbredelse finner vi Microsoft, Apple, Mozilla-stiftelsen og Google.

Går vi noen år tilbake var også norske Opera Software en stolt del av den eksklusive listen, før de ga opp utvikling av egen webmotor og gikk over til Googles Chromium-prosjekt.