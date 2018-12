Kinesisk domstol forbyr salg og import av Apple-mobiler

– Apple fortsetter å dra nytte av vårt åndsverk mens selskapet nekter å betale oss kompensasjon. Denne rettslige ordren er ytterligere bekreftelse på styrken i Qualcomms omfattende patentsamling, heter det i en uttalelse fra California-baserte Qualcomm.

Forbudet gjelder kun eldre mobiltelefoner, fra iPhone 6S til iPhone X, og det gjelder ikke iPhone-modeller som bruker iOS 12. Striden dreier seg om programvare på disse modellene som omfatter hvordan man endrer størrelse på bilder, og håndtering av apper på skjermen. To Qualcomm-patenter ligger til grunn for denne teknologien, mener selskapet, som nå har fått medhold i en domstol i Fuzhou i Kina.

Apple-aksjen falt over 1 prosent da Qualcomm mandag kunngjorde det midlertidige pålegget fra den kinesiske domstolen.

– Qualcomms forsøk på å forby våre produkter er enda et desperat forsøk fra et selskap hvis ulovlige praksis er under gransking av myndigheter verden rundt. Alle iPhone-modeller forblir tilgjengelige for våre kunder i Kina. Qualcomm viser til tre patenter som de aldri har trukket fram tidligere, blant dem ett som allerede er blitt ugyldiggjort. Vi skal benytte oss av alle juridiske muligheter i rettsapparatet, heter det i en uttalelse fra Apple.

Når Apple viser til at modellene forblir tilgjengelige, henger det sammen med at de samme modellene som forbys, kan bruke iOS 12.