– Vi er henrykte over å kunne dele at Ernie Bot nå er helt åpen for allmennheten fra 31. august, heter det i en uttalelse fra Baidu.

Tjenesten heter «Ernie Bot» på engelsk og «Wenxin Yiyan» på kinesisk.

ChatGPT, utviklet av det amerikanske selskapet OpenAI, har fått mye oppmerksomhet for sin evne til å konstruere tekster som til forveksling kan ligne tekst skrevet av et menneske.