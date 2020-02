Kinesiske mobilgiganter sammen om å utfordre Google Play Store internasjonalt

Mens Google Play Store dominerer i det meste av verden, er Googles app-butikk forbudt i Kina – og Android-brukere laster derfor ned apper fra en rekke andre app-butikker som typisk er drevet av mobilprodusentene selv. Mange av disse app-butikkene har imidlertid slitt med manglende støtte fra utviklere internasjonalt.

Flere av de største mobilprodusentene i Kina (og for den saks skyld, verden) går nå sammen for å gjøre det enklere for utviklere å laste opp appene sine til alle de ulike app-butikkene samtidig. Det skriver Reuters.

De kinesiske produsentene Oppo, Vivo og Xiaomi har ifølge Reuters bekreftet at de er med på prosjektet – men også Huawei skal være med i den såkalte Global Developer Service Alliance (GDSA). Huawei ønsker imidlertid ikke å kommentere dette overfor Reuters, og en talsperson for Xiaomi hevder Huawei ikke er med i alliansen. Huawei er ikke listet opp blant støttespillerne på GDSAs nettside.

Enklere for utviklere å nå asiatiske markeder

GDSA skal etter planen lanseres i mars, og ifølge organisasjonens nettsider skal de dekke ni ulike land og regioner, som India, Indonesia, Russland og Malaysia.

– Ved å danne denne alliansen vil hvert selskap prøve å utnytte de andres konkurransefortrinn i ulike regioner, med Xiaomis sterke brukerbase i India, Vivo og Oppo sørøst-Asia og Huawei i Europa, sier Nicole Peng fra analyseselskapet Canalys til Reuters.

Hun mener også samarbeidet vil gi økt forhandlingskraft overfor Google.

De fire mobilprodusentene står for 40,1 prosent av verdens mobiltelefonsalg i fjerde kvartal 2019, ifølge IDC.