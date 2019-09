Kirin 990 kommer i morgen

IFA, BERLIN (digi.no): Alt lå til rette for at vi skulle få en ny mobiltelefon-toppmodell fra Huawei; Mate 30. Det ser ut som om amerikanerne og Google setter en stopper for den utenom Asia. Det kinesiske selskapet får ikke selge den med Googles apper og da er det ikke mange som vil ha den.

Det betyr at vi heller ikke får tilgang til den nye Kirin-prosessoren som skal avdukes her på IFA i morges. Lenge var det snakk om at den ville hete Kirin 985, en økning på 5 i modellnummeret – og ikke 10 som vanlig. I dag kunne vi se et stort banner med Kirin 990, så dette er nok en stor oppgradering likevel. På samme banner heter det også at det er 5G om bord.

Dette er en komplett systembrikke med 5G og den første i verden ifølge plakaten.

5G gjør nok ikke veldig mye vei i vellinga ennå, men vi får altså ikke denne så lange det er USA mot Kina.

