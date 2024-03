– Det var ingen hvileskjær for noen av oss som var involvert de to årene selve anskaffelsen pågikk, forteller Ragnhild Hauge, leder for forsvarsektoren i Capgemini Norge om det mye omtalte gigantanbudet som Forsvaret stanset i fjor. Selskapet har vunnet flere mindre kontrakter med Forsvaret siden da, og lært av prosessen, forteller hun.