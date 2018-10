Kjøper to tyske selskaper

Det er selskapene IT Sonix og Xpure det norske teknologiselskapet nå kjøper. Data Respons beskriver seg som et teknologiselskap innen industriell digitalisering, tingenes internett (IoT) og innebygde løsninger. Kundene finner selskapet innen en rekke industrier, deriblant transport- og bilindustrien, industriell automasjon og telekommunikasjon.

Administrerende direktør Andreas Lassmann (t.v.) leder de to tyske selskapene som Data Respons-sjef Kenneth Ragnvaldsen nå kjøper. Foto: Data Respons

De to tyske selskapene holder til i Leipzig og er nisjeleverandører av spesialisttjenster og programvare rettet mot biler på nett, IoT, mobile tjenester og innebygde tjenester.

Tyskland – et viktig marked

– Med denne transaksjonen fortsetter vi å styrke vår tilstedeværelse i Tyskland, det desidert største industrielle markedet i Europa, og derfor et strategisk viktig marked for Data Respons. Gjennom dette oppkjøpet forsterker vi vår kompetanse, bransjekunnskap og kundestruktur innen noen av verdens mest dynamiske og forskningsintensive bransjer, sier administrerende direktør Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons ifølge en pressemelding.

Han forklarer at selskapene de nå kjøper er dypt involvert i den digitale endringen som skjer hos flere av Tysklands ledende bilmerker.

– Spesialistkompetansen til IT Sonix og Xpure vil gi klare operasjonelle synergier både på kompetanse og kundebase og styrker Data Respons' posisjon som en komplett teknologipartner for industriell digitalisering, IoT og smarte «embedded»-løsninger i Tyskland, sier Ragnvaldsen.

Samme kultur

Administrerende direktør Andreas Lassmann i IT Sonix og Xpure sier selskapene som nå slår seg sammen har mange likhetstrekk når det gjelder teknologiprofil og kultur.

– Begge selskapene utvikler fremtidens teknologiløsninger i tett samarbeid med sine kunder. Vi rekrutterer bare de beste talentene og satser på spesialister som drives av interessen for ny teknologi og er vant til å prestere og utvikle komplekse løsninger. Vi har et nært og langsiktig samarbeid med universitetene i Leipzig og Halle/Wittenberg, noe som er viktig også for resten av Data Respons. Når vi går sammen vil vi være rustet til å ta enda flere innovative og spennende prosjekter, sier Lassmann.

Ifølge pressemeldingen hadde de to tyske selskapene i 2017 en samlet omsetning på 13,6 millioner euro og driftsresultat (EBIT) på 2,8 millioner euro. Vederlaget for transaksjonen har tre deler. Først et kontantvederlag på 9,8 millioner euro, dernest en rettet emisjon på 2,9 millioner aksjer i Data Respons som skal utstedes til selgerne. Om dagens aksjepris på 25 kroner legges til grunn, er 2,9 millioner aksjer verdt 72,5 millioner kroner. Tredje del er et beløp som vil bli utbetalt basert på en positiv utvikling i selskapets resultat de neste fire årene.