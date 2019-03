Kjøpt opp for 10 milliarder i 2013. Bare siden januar har Tumblr mistet 100 millioner brukere 

I desember bestemte den amerikanske bloggtjenesten Tumblr seg for å forby all pornografi på nettstedet. Det har fått store konsekvenser for brukermassen. Bare i januar har Tumblr mistet 100 millioner sidevisninger.

Det betyr at en av fem brukere er borte på kort tid. Antall besøkende falt fra 521 millioner brukere i desember til 437 i januar, viser tall fra Similar Web.

Tumblr ble grunnlagt i 2007 av David Karp, og har hovedkvarter i New York. Selskapet har rundt 400 ansatte og eies i dag av Verizon. I 2013 solgte Yahoo nettstedet til den amerikanske telekomgiganten for rundt ti milliarder kroner.

Fant barneprono

Tallene for februar er enda ikke klare, men ingen ting skulle tilsi at den negative trenden ikke fortsetter.

Avgjørelsen om å utestenge pornografisk innhold kom etter at det ble funnet barnepornografi på enkelte blogger.

Kontroversen hos Tumblr startet da Apple valgte å utestenge bloggtjenesten fra App-store, etter at selskapet konkluderte med at nettstedet spredde barnepornografi. Den gang sa Tumblr at selskapet jobbet for å bygge et trygt samfunn for brukerne, og at nettstedet hadde nulltoleranse for denne typen aktiviteter.

600.000 underskrifter

Mikrobloggtjenesten samarbeider i likhet med flere store sosiale medier med National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) for å hindre at denne typen innhold sprer seg, men det automatiske systemet plukket i dette tilfelle ikke opp innholdet.

I kjølevannet av avgjørelsen som kom i desember, der Tumblr valgte å utestenge all pornografi, tok mange brukere til orde for å boikotte nettstedet. I en kampanje ble det samlet inn 600.000 underskrifter for å få den amerikanske bloggtjenesten til å snu i pornoavgjørelsen.

– La oss poste pornografi. Det er stort sett den eneste grunnen til at Tumblr har brukere, konstaterte initiativtakerne.

Norsk filter

Norske myndigheter sitter på samme type filter som NCMEC. Filteret ble utviklet i 2004, og skal gjøre det vanskeligere å for norske brukere å komme i kontakt med barnepornografi.

I 2016 skrev digi.no at Kripos stoppet rundt 16 000 norske barnepornoforespørsler daglig. Nettbrukere som oppsøker denne type innhold vil få opp en stopp-side hvor hensikten er å få brukeren til å ta et steg tilbake og returnere til lovlig grunn.

Selv om Kripos opplyser at stopp-siden vises 15-16.000 ganger daglig, understreker de at det ikke betyr at så mange mennesker bevisst oppsøker sider med overgrepsmateriale.

– Alle kan komme over slike sider uten å ville det. Den kan være nok å åpne søppelpost eller trykke på feil lenke, sa politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos til NTB i 2016.