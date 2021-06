Kjøttgigant har stengt produksjonen etter omfattende cyberangrep

Verdens største kjøttforedlingsbedrift, JBS Food, måtte mandag stenge produksjonen ved anlegg i flere verdensdeler etter at selskapet på søndag ble utsatt for et cyberangrep. Dette opplyser selskapet til nettstedet Beef Central.

Servere i tilknytning til virksomheten i Nord-Amerika og Australia skal være berørt. Dette skal inkludere selskapets systemer for telefoni- og epostkommunikasjon. Alle berørte IT-systemer skal ha blitt stengt straks angrepet ble oppdaget. Deretter skal JBS Food ha innkalt hjelp fra både interne og eksterne IT-eksperter.

Trolig utpressingsvare

I en uttalelse fra JBS Foods' amerikanske avdeling, som Reuters har gjengitt tidligere i dag, heter det at selskapets backup-servere ikke er berørt av angrepet, og at det jobbes med å gjenopprette systemene så raskt som mulig. Det er likevel uvisst hvor lang tid dette vil ta.

Det er ventet at hendelsen vil påvirke leveranser av produkter ut til selskapets kunder. Ifølge Beef Central inkluderer dette blant annet matbutikker og hamburgerkjeder som McDonald's, i alle fall i Australia.

Så langt skal det ikke være noe som tyder på at data knyttet til kunder, leverandører eller ansatte har blitt stjålet. Mye tyder på at det dreier seg om et angrep med utpressingsvare. Men dette har ikke blitt bekreftet.