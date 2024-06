Oppdatert 6. juni kl 08.40 med kommentar fra Venstre.

Forbrukerrådet mener Meta åpenbart bryter personvernlovgivingen når de skal trene KI på sine brukeres data. Nå klager de inn selskapet til det europeiske og norske datatilsynet, skriver NRK Beta.

De vil nekte Meta å trene sine KI-modeller på brukerdata fra Facebook og Instagram. Meta skal i gang med slik trening 26. juni. Forbrukerrådet mener de har dårlig tid, og vil derfor be om at datatilsynene i Europa tar i bruk hasteprosedyrer.

Klagen er koordinert med personvernorganisasjonen Noyb, startet av Max Schrems.

Noyb har klaget på Meta tidligere, og har blant annet gått sammen med flere organisasjoner for å be det sentrale europeiske personvernrådet (EDPB) å sette en stopper for Metas såkalte «Pay or okay»-modell.

For vanskelig å protestere

Problemet denne gangen er at Forbrukerrådet mener Meta har gjort det vanskelig for brukere å protestere mot at deres data brukes i treningen.

Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket sier til NRK at klagemuligheten er skjult bak en rekke menyer. NRKs gjennomgang viser at man må gjennom sju menyer og skjemaer for å protestere.

– Jeg føler rett og slett at jeg blir lurt. Det er sagt så tydelig fra Metas side at det er en mulighet til å protestere, sier Blyverket.

Les også Meta-topp: Mener KI-modellene aldri vil nå menneskelig nivå

Meta mener på sin side at de har gjort alt rett.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Motiverende at koden jeg skriver bidrar mot målet om netto nullutslipp

– Vi er veldig sikre på at vår fremgangsmåte oppfyller våre forpliktelser etter lokale lover og personvernforordningen GDPR. Vi har konsultert det irske datatilsynet, som er vårt ledende datatilsyn i EU, som en del av forberedelsene, skriver talsperson Matt Pollard i Meta til NRK.

Ber digitaliseringsministeren om å reagere

Stortingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo støtter Forbrukerrådets beslutning om å sende inn klage på Metas praksis.

– Venstre er svært glade for at Forbrukerrådet klager inn Meta for brudd på norsk og europeisk lov når selskapet vil bruke folks Facebook-bilder til å trene opp sine KI-modeller (kunstig intelligens). Denne kampen må vi ta sammen – nå gjør Forbrukerrådet det på vegne av oss alle, skriver Bjørlo i en pressemelding sendt på epost til Digi.

Venstrepolitikeren ber også Meta om å ta del i debatten.

– Eierselskapet bak Facebook, Instagram, Messenger og Whatsapp må selv rydde opp i sine rutiner og sin praksis – og la personvernet komme først. Et minstekrav må være at planen om å benytte folks bilder til å trene opp selskapets nye AI-modeller, legges på is før 26. juni. Så må vi også forvente at de i fremtiden deltar i det norske demokratiet og samfunnsdebatten på en normal måte, ikke bare gjemmer seg bak ugjennomtrengelige systemer, generiske pressemeldinger og juridiske talspersoner i utlandet. Det er å vise forakt for vanlige folk i Norge og det norske samfunnet, og ikke noe vi lenger skal godta, skriver Bjørlo i pressemeldingen

Samtidig som partiet gir støtte til Forbrukerrådet, ber de også om at digitaliseringsminister Karianne Tung skal blande seg inn og kalle Meta inn på teppet for å rydde opp.

Kun offentlig delt innhold skal brukes

Meta hevder de ikke vil bruke private meldinger, men kun innhold som er delt offentlig på deres plattformer.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Da euroen kom til Trondheim

– Vi ber nå Datatilsynet vurdere lovligheten ved Metas praksis og sikre at selskapet opptrer i tråd med lovpålagte krav. Dette haster, da det ikke er noen vei tilbake når selskapet først har begynt å trene modellene på brukernes innhold, sier Blyverket i en pressemelding fra Forbrukerrådet.

Datatilsynet skrev i en pressemelding tidligere denne uken at de mottar mange spørsmål om lovligheten av Metas KI-trening. Her har ikke tilsynet noe klart svar, ettersom det ikke foreligger noen praksis om problemstillingen.

Protestskjema for Facebook og Instagram, hvor du kan reservere deg mot at ditt innhold brukes til trening av KI, finnes på disse nettsidene: