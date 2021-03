Klar for solskinn og godlyd

Men det er et alternativ. I hvert fall når vi er ute i solskinnet. Bose har utviklet mange Bluetooth-baserte solbriller med høyttalere og mikrofoner. Vi har sett på et par av dem og kan fastslå at dette er et konsept vi liker. Veldig godt. Men vi må skynde oss å peke på begrensningene før vi legger ut om hvorfor. Ingen av dem slår klokker og propper i lydgjengivelse. Et du musikkelsker, og vil nyte den på best mulige måte, bør du heller vurdere alternativene.

Solbrillene har høyttalere som peker mot øret fra innfatningen i stedet for å «blåse» lyden direkte inn mot trommehinnene. Det som overrasker mest, er hvor bra dette faktisk fungerer. Det er også overraskende hvor lite folk rundt deg hører. Vi hadde trodd at lyden spredte seg mer, men det gjør den ikke.

Vi lot oss også overbevise av kvaliteten til telefonsamtalene. Du hører veldig godt, og det gjør den du snakker med også.

Smak og behag: Alto øverst, tempo under. Foto: Odd Richard Valmot

Ingen støydemping

Naturlig nok finner vi ingen støydemping i disse. For å få til det må man ha et mye mer lukket system. Men så er kanskje litt av poenget her at man også skal få med seg lyden rundt. Du kan høre på musikk eller radio, og snakke med folk rundt deg.

Der vi savner støydemping er i bråkete omgivelser slik som i bytrafikk, men ikke nok til å dempe gleden ved å kunne bruke solbriller med lyd.

Optikken er veldig bra

Svært mange av oss bruker solbriller når vi er ute. Og noen ekstra coole når de er inne. Når Bose har laget flere slike modeller betyr det selvfølgelig mye at selve polykarbonatglasset er av topp kvalitet. Det er også den mekaniske konstruksjonen. Skal vi være helt ærlige så har vi stort sett brukt «billigbriller». De gjør jo det viktigste ved å dempe sollyset. Samtidig blir glasset raskt slitt og ripete. Det gjør ikke Bose-brillene så lett selv om man skal ta «ripesikkert» med en klype salt.

Utvalg av glass: De som synes sølvoverflaten til Bose Frames Tempo blir vel moderne kan kjøpe andre glass med ulike farger og lysdemping. Foto: Odd Richard Valmot

Sammenliknet med billigbriller er Bose-brillene en fryd å bruke, og da tenker vi ikke på lyddelen. Her er optikken på stell. Bose lover 99 prosent fjerning av UVA- og UVB-stråling. Glassene som følger med Frames Alto-brillene er derimot ikke polariserte. Men Bose selger slike i ulike farger som tilleggsutstyr. Det er fordeler og ulemper med begge. Polariserte glass fjerner mye lys, og egner seg kanskje ikke så godt når du kjører bil i dårlig lys. Da kan du jo ta av deg brillene, men i dette tilfellet tar du av deg lydanlegget også. Polariserte glass kan også være problematiske når man skal se på LCD-skjermer, slik som kart i bilen.

Vi synes de ikke-polariserte glassene fungerte veldig godt utendørs i sol.

Vi har ikke brukt brillene i regnvær, men ifølge Bose skal de tåle dryppende vann, altså regn, men ikke neddykking. Vi tror ikke det er noe vi kan føre på mangellisten. Vi verken hører på musikk, eller er plaget av sol, når vi svømmer under vann.

En knapp

Den ene knappen på undersiden av høyre brillestang har mange funksjoner. Det er den du skrur av og på, vi hadde nær sagt solbrillene, men de fungerer selvfølgelig hele tiden, Bluetooth-forbindelsen og elektronikken. Her kan du også ta og legge på telefonsamtaler og med to og tre klikk spiller du neste sang eller forrige.

Ifølge bruksanvisningen skal du kunne holde inn knappen og vri hodet for å øke og senke volumet. Det fikk vi ikke til å virke og det kan være det samme. Det er mer naturlig å bruke mobilens volumtast.

Ved å legge brillene på hodet skrur de seg av etter et par sekunder. Veldig smart.

Bose er gode på programvare og de følger opp produktene sine. Det betyr at de fikser på programvaren og gjør den tilgjengelig for kundene. Du kan enten oppgradere rett fra appen eller lase ned en PC-app og oppgradere fra denne via USB-kabelen.

Minus

Bose Frames Alto: På tross av kort batteritid og behov for spesial ladekabel var vi svært fornøyd med den mer konservativt utseende utgaven. som også er en tusenlapp billigere. Foto: Odd Richard Valmot

Den store ulempen med de fleste av solbrillene til Bose er at de har en USB-kabel til lading og PC-forbindelse som festes magnetisk til brillene. Det fungerer selvfølgelig utmerket, men det store problemet med slike spesialkabler er at de forsvinner i kabelrot. Som de fleste har. Vi kan ikke utstå slike. De fleste Frames-modellene bruker slike, men heldigvis har Bose tatt til vettet med den nyeste modellen.

Bedre batterilevetid

De to år gamle brillene, Frames Alto, og flere andre modeller, er oppgitt til en batterilevetid på 3,5 timer. Den varierer selvsagt med hvor høyt man spiller, men det passer godt med det vi opplever. I motsetning til øreklokker som holder i 20 til over 30 timer er det ikke mye, men mer sammenliknbart med ørepropper med litt dårlig kondis. Problemet med solbrillene er at du ikke kan la dem ligge litt i esken for å få påfyll. Da er kanskje 3,5 time litt lite til en dag ute i solen.

I så fall må du ta med en powerbank og ladekabelen.

Batterilevetiden er et problem Bose har rettet på. I nye Bose Frames Tempo er oppgitt til 8 timer og det burde holde for de fleste. Mange liker nok stilen på disse, men andre vi gjerne ha litt mer tradisjonelt utseende. Frames Tempo, er også utstyrt med en USB-C-port i stedet for den magnetiske tilkoblingen. Stort framskritt! Vi antar at USB-C ligger i kortene på fremtidige modeller.

Bose Frames Tempo: Bedre batterilevetid, USB-C-kontakt til lading og sølvfargede polariserende glass. Foto: Odd Richard Valmot

Frames Tempo har fått betydelig høyere brillestenger i forhold til Frames Alto. Det har gitt bedre plass til de større batteriene og plass til USB-C-tilkoblingen. Det er også blitt plass til større høyttalere. Disse gir vesentlig bedre og høyere lyd med mer bass.

Her finner vi brilleglass som demper lyset mer, og som er polariserende. Overflaten på polykarbonatglasset er sølvaktig og speilende.

Vi hadde glatt anbefalt Frames Tempo på grunn av disse egenskapene, men her kommer smak og behag inn. Vi liker Altoformen bedre, og de ikke-polariserende glassene gjør en utmerket jobb når man skal bruke skjermer, enten på PC-er eller på mobiler. Polariserende briller er bra den ene veien, men vender du skjermen 90 grader ser du lite.

Ikke HiFi

Det kan være verd å advare de som ønsker seg en fantastisk lydopplevelse. Riktignok er Frames Tempo bedre på lyd enn Frames Alto, men skal du ha en musikkopplevelse så er klokker og propper et bedre valg. Så får du heller anskaffe solbriller i tillegg.

Vi tror likevel at hverdagsopplevelsen er god nok. Dette er ikke noe som skal etterape en konsertsal, men være et særdeles praktisk tillegg til vanlige solbriller. Det er de med god margin.

Høyere stang: Den bakerste Tempo brillestangen viser utviklingen fra Alto i forkant. Her er det mye bedre plass til høyttalere, elektronikk og batteri og du slipper spesialkabelen som man kan se kontaktene til på innsiden av Alto-stanga. Foto: Odd Richard Valmot

Du verden!

Kunnskapen om Bose sine solbriller er nok lav tror vi. Vi traff en nabo da vi var ute og testet dem og lot han prøve dem. Han ble overrasket over ytelsen og satte dem umiddelbart på ønskelisten til bursdagen.

Selv er vi også helt overbevist. Solbriller hører jo med til utelivet både sommer og vinter. Det å kunne kombinere de med lyd og samtaler er helt genialt. Vi hadde gladelig valgt bort ørepropper mot disse. Øreklokker er noe annet. De er toppen av støydemping og batterilevetid, og det mange vil ha både på kontoret, i fly og andre transportmidler. I hvert fall når samfunnet kommer i gang etter pandemien.

Prisen på Bose-brillene, når vi sjekker på Prisguiden.no, varierer fra 1990 for Alto til 2990 for Tempo.

Om det er mye penger er kanskje ikke så selvsagt. Solbriller av godt merke kan fort koste mellom 1000 og 2000 kroner og mer. Og de har neppe særlig bedre brilleglass enn de som sitter i Bose sine, som også skal være ripesikre og uknuselige. Bose Frames er kanskje litt dyrere, men du verden så mye mer du får.

Bose Frames Alto

Bose Frames Alto får åtte av ti.

Pluss Minus Svært gode solbriller Litt kort batterilevetid Glass i flere farger og med polarisasjon Krever spesialkabel til lading God lyd og samtalekvalitet

Bose Frames Tempo

Bose Frames Tempo får ni av ti.

Pluss Minus Glass i flere farger og med polarisasjon Koster mer Svært gode polariserende solbriller Svært god lyd og samtalekvalitet USB-C ladekontakt Lang batterilevetid

