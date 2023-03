Klarna inngår ChatGPT-samarbeid

Klarnas team har jobbet sammen med Open AI for å bruke deres protokoll til å utvikle en egen Plugin. Målet er å levere en bedre handelsopplevelse på ChatGPT-plattformen, skriver Klarna i en pressemelding.

I kjølvannet av dette lanserer Klarna nå individuelt tilpassede og intuitive kjøpsopplevelser. I første omgang vil det være rettet mot et fåtall brukere i USA og Canada.

Disse vil kunne bruke ChatGPT til å spørre om tips, få inspirasjon og personlige anbefalinger. Brukere vil også få lenker til anbefalte produkter fra Klarnas prissammenligningstjeneste.

– Består «mammatesten»

– Jeg er superentusiastisk med tanke på denne plugin-løsningen med ChatGPT, fordi den består mitt viktigste kriterium, nemlig «mammatesten». Det handler om mammaen min vil forstå det og synes det er nyttig, sier Klarna-sjef Sebastian Siemiatkowski.

Klarna lanserte nylig også et omfattende søkeverktøy som skal gjøre det mulig for kundene å sammenligne priser på en og samme vare i tusenvis av nettbutikker. Verktøyet åpner også for muligheten å filtrere søkene på farge, størrelse og kundevurderinger av butikkene.