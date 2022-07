Kode avslører Windows-liknende vindusstyring i ChromeOS

Google vil forbedre hvordan du sorterer vinduer i ChromeOS. «Partial spilt» kaller Google funksjonen som har dukket opp i en utvikler-versjon av Chrome OS, skriver About Chromebooks.

I Chrome OS versjon 105 er funksjonen lagt til i avanserte innstillinger og beskrives av Google som en funksjon som gir deg muligheten til å feste to vinduer til 2/3 og 1/3 for delt visning.

Det vil si at Google jobber med utvikling av vindusstyring som likner litt på det Microsoft bruker i Windows for å sortere vinduer.

Kommer brukergrensesnitt

About Chromebooks har ikke bare sett på avanserte funksjoner i flagg-menyen i ChromeOS, de har også gått løs på koden til Chrome OS 105. Der har de funnet mer informasjon om den kommende funksjonaliteten til operativsystemet.

Koden avslører at Google planlegger å integrere en meny som dukker opp når du holder musepekeren over den knappen som lar deg maksimerer vinduer. Denne menyen inneholder blant annet valgene for å sortere vinder i halv størrelse, oppdelt, fullskjerm og flytende.

Det er tydelig at funksjonen fortsatt er under utvikling hos Google. Når man holder musepekeren over etter å ha aktivert funksjonen, viser den nå et tomt vindu. About Chromebooks skriver også at i koden står det et notat med teksten «Venter fortsatt på partial split».

Når funksjonen kommer til den stabile versjonen av operativsystemet, er foreløpig ukjent.