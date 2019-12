Det er sikkert mange av Digi.nos lesere som har gode ideer om hva som blir viktig på deres felt til neste år. Men det som er aller hottest på bransjeseminarer er ikke nødvendigvis det som stortingspolitikere vil være mest interessert i.

Å kunne peke ut en teknologi som er i rask utvikling, er en god start. Men for å få de folkevalgte til å spisse ørene, er det nødvendig å svare på to andre nøkkelspørsmål. For det første: Er det viktig for Norge – eller for mange nok nordmenn? For eksempel var sosiale medier en stund ansett som kjekk tidtrøyte, men ikke noe for den politiske diskusjonen. Men når enkeltselskaper som Facebook tar over nyhetsformidlingen eller blir en plattform for valgmanipulasjon, er det med ett blitt et viktig tema.

Det andre spørsmålet er like sentralt: Kan (og bør) våre nasjonale politikere gjøre noe med det? Er det et handlingsrom?

For å holde oss til sosiale medier: Å splitte opp amerikanske teknologi-giganter for å unngå monopoler i sosiale medier og søkebransjen, kan besluttes i Washington DC og ikke i Oslo. Likeledes er valg av annonsemedium opp til bedrifter og enkeltpersoner å gjøre. Men norske politikere kan for eksempel vedta et forbud mot politisk reklame i sosiale medier, slik det er gjort for TV.

10 teknologitrender politikerne bør ha på radaren i 2020

Her er Teknologirådets forslag til tekno-trender som politikerne bør ha på radaren i 2020, i tilfeldig rekkefølge. Hva tror dere – er de viktige nok og finnes det handlingsrom? Jeg tar gjerne mot forslag om trendene som mangler!