Matthias Peter, Country Client Partner, Cognizant Norge

En rivende utvikling innen analyse, kunstig intelligens og informasjonsteknologi skaper nye og spennende muligheter når maskiner skal fungere og interagere med andre maskiner, mennesker og omgivelsene – såkalte cyber-fysiske systemer.

Matthias Peter, Country Client Partner, Cognizant Norge. Foto: Cognizant

Som en konsekvens av dette kan cyber-fysiske systemer bidra til grunnleggende endring og automatisering, blant annet i industrielle prosesser. Ingrediensene er samspillet mellom maskiner, sensorer, innebygd intelligens og annen, banebrytende kommunikasjonsteknologi.

Resultatet er allerede synlig i smarte enheter, selvkjørende biler, mindre roboter og større systemer som både styrer og justerer seg selv.

CPS i praksis

Menneske-maskin-interaksjon er i mange tilfeller realiseringen av konsepter som du tidligere måtte være science fiction-fan for å tro på. Og mulighetene når kunstig intelligens, tingenes Internett og stadig kraftigere og billigere datamaskiner jobber sammen, innebærer et stort, og fascinerende potensial.

Et eksempel er Intelligente datasvermer bestående av en gruppe autonome roboter som jobber sammen og i synk for å nå et felles mål. Svermen og enhetene forholder seg til hverandre, omgivelsene og en sentral “hjerne” og skal kunne organisere seg selv, reparere seg selv og – om nødvendig – redde hverandre.

En rekke konsepter er på tegnebrettet og i testfaser rundt om i verden og et av dem utvikles for å personifisere og målrette kreftbehandlingen ved distribusjon av medisiner via nanoenheter som slippes løs i blodstrømmen. Andre jobber med løsninger for jordbruket, der samarbeidende roboter i felt gjør alt fra å samle inn informasjon om jord og vekstmønstre til å distribuere frø og andre ressurser basert på den innsikten dataene gir.

Enda et eksempel kan beskrives som “det taktile nettet”, neste generasjons konnektivet som muliggjør sanntids, fysisk interaksjon over nettet. Realisert fullt ut vil denne teknologien og funksjonaliteten sannsynligvis grunnleggende endre menneskers rekkevidde og kommunikasjonsmuligheter.

Det er for eksempel ikke lenge siden verdens første hjerteoperasjon ble gjennomført av en kirurg som befant seg 30 kilometer unna pasienten. Og det taktile internettet legger nettopp til rette for en videreføring av dagens digitale eHelse-satsinger, blant annet på områder som fjernstyrte operasjoner og oppfølging av pasienter eller når akuttmedisinere må bevege seg inn i farlige områder for å gi livreddende førstehjelp.

6 råd for implementering av CPS

Cyber-fysiske systemer vil kunne påvirke prosesser, produkter og tjenester i en rekke bransjer og sektorer. Men hva er det viktig å ta hensyn til, når en løsning skal implementeres?

Her er 6 råd:

For optimal ytelse er det nødvendig med en kartlegging og en monitorering av hele økosystemet, inkludert skjult (ambiente) og synlige data, rundt enhetene som brukes. Benytt en bruksmønsterbasert (use-case) tilnærming som starter med mindre komplekse implementeringer og fortsetter mot høyere kompleksitet og systemer drevet av kunstig intelligens. Gjennomfør modellering, simulering og pilotering i et kontrollert miljø, slik at CPS-løsningen kan kalibreres i god tid før den skal implementeres. Utvikle en skalerbar arkitektur både på metanivå og for de fysiske enhetene, slik at systemet er lett å tilpasse til teknologiske endringer. Design systemene med funksjonalitet for menneskelig overstyring i tilfeller der de selvstyrte systemene feiler. Sikre personvern og lovverk som GDPR, kombinert med høyt fokus på HMS og forebygging.

En helt nødvendig avveining

Smarte enheter er allerede en del av hverdagen. Fra å være selvstendige og autonome er de nå i ferd med å bli deler i en større helhet av andre smarte enheter som til sammen skaper fremtidens funksjonelle cyber-fysiske systemer.

Denne utviklingen, kombinert med avansert datafunksjonalitet, lagring og analyse, skaper et stort antall nye forretningsmuligheter og modeller for sosial interaksjon. Men selv om mulighetene er uendelige må både næringsliv og politikere holde tungen rett i munnen. For å lykkes med cyber-fysiske systemer forutsetter fremfor alt at vi klarer den krevende avveiningen mellom hva som er mulig, nyttig og ønskelig, samtidig som vi tar hensyn til sikkerhet, personvern og etikk.