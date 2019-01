Nils Ola Bark, innovasjonsdirektør i Atea Norge. Foto: Atea

Det påstås at digitaliseringsministeren markerer en ny tidsalder. Det er feil. Ansvaret Nikolai Astrup nå har fått tildelt har mange hatt før ham. Administrasjons-, fornyings- og moderniseringsministre med digitalisering som en del av sitt ansvarsområde har kommet og gått.

Slik jeg ser det er utnevnelsen av en digitaliseringsminister et standpunkt fra regjeringen mer enn det er en markering av en ny tidsalder. En erkjennelse av at digitalisering nå er en naturlig og integrert del av samfunnsutviklingen, på lik linje med strøm, jernbane og innlagt vann.

Ikke misforstå – at vi får en digitaliseringsminister er et steg i riktig retning. I fremtiden må det allikevel være en forutsetning at alle ministre har kunnskap om hvordan teknologi kan løfte deres egne fagområder, og kompetanse til å få noe til å skje.

Estland er et land som har lyktes med å skape en felles digital plattform for samtlige av landets tjenester, og er dermed Europa-ledende på digitale tjenester for innbyggerne. Å få Norge dit klarer ikke en digitaliseringsminister alene. Selv ikke Astrup.

Her på berget har vi imidlertid alle muligheter til å gjøre teknologien til et konkurransefortrinn; vi har ressursene, et høyt utdanningsnivå, et sterkt forskermiljø og et voksende gründermiljø. Da må vi våge å tenke helhetlig og få alle til å dra i samme retning.

I statsbudsjettet 2018 ble det bevilget store summer til digitalisering av NAV og Skatteetaten. Men også i andre offentlige etater og organer som ikke ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjenstår det en del grunnarbeid før vi er der vi bør være.

Derfor blir Astrups viktigste oppgave å få samtlige statsrådkolleger til å tenke teknologi og digitalisering i alle løsninger. Han må også sørge for at de utøver det nødvendige og sårt tiltrengte presset ovenfra om økt kompetanseoverføring og samhandling i de ulike sektorene.

Det innebærer at kunnskapsminister Jan Tore Sanner gir kidsa et aktivt og praktisk forhold til teknologi – og lik tilgang til den, uavhengig av hvor de bor. At minister for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, ikke bare utdanner nok mennesker med riktig kompetanse, men at vi også har nok studieplasser til å dekke det store kunnskapsgapet. Det betyr også at helseminister Bent Høie tilrettelegger for at flest mulig av oss får velferdsteknologi som lar oss bo hjemme hele livsløpet.

Sentralt i alt dette er datasikkerhet viktig for rikets sikkerhet. Innføringen av GDPR til tross, mange er fortsatt slepphendte med persondata og velger passord som gjør oss sårbare for hacking, identitetstyveri og ransomware. Mest utsatt er de som tenker at ‘det ikke gjelder oss’. Er samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde tilstrekkelig rustet til å utføre deres samfunnsoppdrag i en digital verden?

Når alle statsråder har en digitaliseringsminister i magen, har Astrup gjort seg selv overflødig, og da kan vi også gi ham godkjent. Frem til den tid ønsker jeg ham velkommen til bransjen. Han går en travel tid i møte.