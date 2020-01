I 2016 vant Biblo Tøyen publikumsprisen for årets digitale suksesshistorie på Difis digitaliseringskonferanse. Året etter holdt daglig leder Reinert Mithassel foredrag på Digitaliseringskonferansen – med tema brukerperspektivet som utgangspunkt for strategi og målsetting. Derfor synes vi det var ekstra gjevt å lese at Biblo Tøyen har blitt kåret til et av verdens 50 kuleste steder for barn av magasinet Time.

Det er vel fortjent, spør du oss!

Litt teknologi, mye brukerorientering

Lille Biblo Tøyen er faktisk ett av de beste eksemplene vi har på digital transformasjon i offentlig sektor i Norge. Det er kanskje ikke så lett å se, dette er jo først og fremst et tilbud for barn, og er ikke kjent som et viktig digitaliseringsprosjekt. Og selve digitaliseringen er bare en liten del av Biblo Tøyen. Men Biblo Tøyen har greid å tenke nytt på hvordan de kan utøve sitt samfunnsoppdrag. Digitalisering er en viktig, men liten del, for det aller viktigste for Biblo Tøyen har vært å ta brukerne på alvor. Det er nettopp dette digital transformasjon handler om: Å kunne gjøre ting på helt nye måter, hvor teknologi gjør det mulig, men hvor det vel så mye handler om å ta utgangspunkt i brukerne, og tilby løsninger og tjenester som dekker deres behov.

Ut av boksen!

Tøyen består av en sammensatt befolkning, med mange fine mennesker, med store forskjeller. Da ledelsen ved Biblo Tøyen fikk mulighet til å tenke nytt startet de med å snakke med barn og unge. De «rasket sammen kidsa på Tøyen» og brukte flere timer på å snakke med dem om deres ønsker. Og de avgrenset ikke dette perspektivet til en biblioteksramme. De ville tenke ut av boksen. De stilte barna spørsmål som: - Hva savner dere? Hva gjør dere glade? Hva trenger dere i livene deres? Hvordan ser det ut i drømmene deres? De mange innspillene ble tatt som en reell bestilling. Og basert på disse behovene så man at barn og unge på Tøyen ønsket et sted hvor de kunne være i fred for voksne. Dette var utgangspunktet for det nye Biblo Tøyen: Et kult sted å være med voksengrenser. Den tradisjonelle forståelsen av et bibliotek som et sted med organiserte samlinger av bøker som bidrar til læring og kunnskapsdeling ble utfordret.

Sett boka der du vil!

Denne nytenkningen av et bibliotek resulterte også i at man ikke lenger var opptatt av hvor bøkene skulle plasseres. Snakk om å utfordre bibliotekarenes ryggmargsrefleks! Barna kan få sette boka akkurat der de synes den passer. Så var jo selvfølgelig gjenfinning av bøkene en ny utfordring. Her kom teknologien inn. En ny type RFID-brikke skulle bidra til at man til enhver tid kunne vite hvor bøkene fantes. Men nok en ny utfordring oppsto – det tradisjonelle biblioteksystemet hadde ikke støtte for denne teknologien.

Kidsa fikset teknologien

Og leverandøren ønsket heller ikke å bruke ressurser på å tilpasse systemet. Igjen tenkte man nytt, og biblioteket engasjerte en gjeng 17-åringer fra «Lær kidsa koding»-miljøet. På fritiden – etter skoletid, lagde de et nytt system som svarte til de nye behovene på Tøyen.

Doblet besøket på 12 måneder

Det nye biblioteket har gitt fantastiske resultater. Besøkstallet ble doblet på 12 måneder, halvparten av de besøkende er der i over 2 timer. Og når barnefamilier fra andre steder i landet skal på Oslo-tur, står et besøk på Biblo Tøyen på ønskelisten. Så er ikke de ansatte på biblioteket så opptatt av om deres besøkende skal få umiddelbar påfyll av kunnskap og ny innsikt. Det viktigste er ikke at de skal lese en bok på biblioteket. Dette skal være et trygt sted å være i fred eller sammen med andre. Hvis et barn ikke leser i år, så er de innafor et sted som kan inspirere. Kanskje de vil lese til neste år?

Vi trenger flere som Biblo Tøyen!

Da Biblo Tøyen ble årets digitale suksesshistorie sa Difi-direktør Steffen Sutorius dette:

– Vi treng nytenking i korleis offentlege tenester skal utformast, og vi må ta i bruk moderne teknologi. Då er det godt å sjå at vi har ungdommeleg kreativitet og kompetanse! Vi treng fleire som dykk framover.

Den oppfordringen gjelder fortsatt! Betydningen av å ta brukerne på alvor er noe vi er særlig opptatt av i det nye Digitaliseringsdirektoratet. I vår definisjon av digital transformasjon sier vi at det handler om å tenke nytt på samfunnsoppdraget og forretningsmodellen, hvor brukerfokus er kjernen i endringen. Dette er helt sentralt i viktige satsninger som StimuLab – som skal stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv, og den prioriterte satsningen i regjeringens digitaliseringsstrategi på sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum.