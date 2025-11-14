Can the real big brother please stand up?

Det har skjedd igjen. Såkalt anonymisert lokalisasjonsdata, solgt av data brokers, har avslørt «bekymringsfull» informasjon om EU-personell med «positions of high responsibility» og telefoner på både Nato-tilknyttede lokaliteter og belgiske militærbaser.

Det bør ikke overraske. NRK har gjort det samme med nordmenn. De fulgte folk, via posisjonsdata, inn på militære baser, til krisesenter og psykiatriske klinikker, på politiske reiser og på sjekkemarkedet.

New York Times har sporet president Trump. NSA-ansatte har blitt forfulgt fra parkeringsplassen og hjem til familien. Politimenn har kunnet overvåkes når de leverer ungene på fotballtrening. Hvis jeg vet hvor du er, så vet jeg sinnssykt mye om hvem du er.

Resultat: likvidering

Det er ikke bare posisjonsdata. Justin Sherman og et team ved Duke University fikk kjøpe – for en slikk og ingenting – sensitiv, ikke offentlig informasjon om aktivt militært personell, deres familier og veteraner.

Rusmisbruk, utroskap, politisk overbevisning og nettverk er til salgs. For å nevne noe. Det viste seg å gjøre liten forskjell om de kjøpte fra .org eller .asia-domene.

Ifølge israelske og amerikanske journalister kunne israelske sikkerhetsmyndigheter spore iranske atomforskere på toppnivå via livvakter og sjåførers telefoner. Resultat: likvidering.

Fullskala-invasjonen av Ukraina kunne en kort periode følges live på Google Maps, den viste «rød» kork i trafikken. «Morsomt» er det også å lese at kriminelle hackere kjørte storskala utpressing av italiensk politisk elite via detaljerte dossiers basert på skrapte statlige databaser.

Selv forsker jeg på potensialet for screening og rekruttering av innsidere.

«Target machine»

+972 Magazine fortalte i fjor om Lavendel, en såkalt «target machine» hvor titusenvis av enkeltpersoner spores, rates og godkjennes som militære mål ved hjelp av maskinlæring fra Big Techs produktportefølje.

Georgetown Law anklager immigrasjonsmyndigheten ICE for å benytte «ufarlig data», blant annet kjøpt av data brokers, for å peke ut ulovlige innvandrere som skal samles for deportasjon.

Russiske myndigheter har lansert den obligatoriske appen Max som et altomfattende nav i borgernes kommunikasjon og hverdags-administrasjon. For en gullgruve det vil bli. Eksperter drar lignelser til Kinas WeChat og Orwells 1984.

For å sitere Jens Stoltenberg om etikkrådet og Oljefondets investeringer:

– Skillet utviskes mellom sivil og militær teknologi. KI, romteknologi og dataanalyse blir helt avgjørende i krigføring. Selskaper som leverer sivile produkter, leverer de samme tjenestene til krigførende land.

Makt i rovdyrenes tid

Giuliano Da Empolis bok Rovdyrenes tid er høstens snakkis i mitt ekkokammer.

Den diskuterer hvordan automatisering, overvåkning og kunstig intelligens endrer politiske spilleregler og problematiserer det massive maktskiftet i favør av de store plattformene. De eier innovasjonen, informasjonen og infrastrukturen som understøtter verden i dag.

Aksepterer du premisset, bør det skremme deg at Elon Musks Starlink dominerer satellittmarkedet, at selskaper som Oracle brer om seg til for eksempel Tiktok og Stargate, at tre av fire statlige virksomheter er avhengig av Microsoft, at Big Techs lobbyvirksomhet når stadig nye høyder og at Brussel åpner for å kutte såkalt rød tape i egen lovgivning.

Effektivisering i konkurransekraftens navn kan fort bli en kowtow . Især når manglende tilretteleggelse for amerikanske selskaper vurderes som en majestetsfornærmelse.

En styrkeprøve i ledelse

KI-optimisme bereder grunnen for datadrevet overvåkningskappløp, også når alle gode intensjoner er på plass.

Jeg henger meg derfor på Masha Samvatis oppfordring til norske politikere: «Digitalisering er ikke et kappløp mot ny teknologi – det er en styrkeprøve i ledelse».

Vi trenger ikke akseptere sannheter som at ting må knuses for å utvikles, at den europeiske modellen må være en sinke eller at personvern er kostnaden vi må betale for å digitalisere.

Politikk er visjoner for fremtiden. Liker vi ikke retningen vi styrer mot nå, er det politikerne ansvar å vri på rattet.