Digital transformasjon er et stort og litt diffust område med en lang rekke smarte løsninger som de færreste er i stand til å beskrive i detalj. Det som er interessant for næringslivet, er at digital transformasjon indirekte kan gi høyere effektivitet, økt produktivitet og nye forretningsmuligheter. Det endelige resultatet er økt lønnsomhet.

Digital transformasjon defineres mer eksakt som bruk av digitale verktøy for å forbedre virksomhetens resultat. Når digital transformasjon brukes riktig, tar den utgangspunkt i brukerne og utformer løsninger basert på deres behov og forventninger. Dette er digital transformasjon med mennesket i sentrum, noe som er en avgjørende del av de beste prosjektene. Til syvende og sist er digitale transformasjonsprosjekter med på å støtte opp om bedriftenes kjernevirksomhet. Resultatet er frigitt tid som medarbeiderne kan bruke på det de er best på.



I bransjer som transport, hotell og til og med datingløsninger, har digitaliseringen gitt åpenbare fordeler for kundene. Et spesielt spennende eksempel er en dansk app som motvirker matsvinn ved å tilby tiloversblitt mat til lave priser. Dette er særlig gunstig for restauranter med buffetservering, som ellers er nødt til å kaste matrestene. Dette er en fantastisk måte å bruke teknologien på – til nytte for både sluttbrukerne og verden.

Men bedriftene behøver ikke nødvendigvis å finne opp noe nytt for å dra nytte av digital transformasjon. Langt ifra. Ofte dreier prosjektene seg om å optimalisere en eksisterende struktur ved å bruke IT og teknologi for å øke salget eller gi en bedre og mer intuitiv kundeopplevelse. Slike prosjekter er i mange tilfeller enkle å gjennomføre, samtidig som de gir svært positive resultater for virksomhetene.

Et av de beste eksemplene på digital transformasjon var et nylig prosjekt for et stort selskap som hadde en interessant problemstilling. Utfordringen var at kundeopplevelsen var litt rotete og foregikk på flere forskjellige plattformer som ikke var samordnet. Systemet var utformet mer med tanke på organisasjonen enn for kundeopplevelsen. Dermed risikerte man at brukerne gav opp eller mistet interessen underveis.

Løsningen var en fullstendig transformasjon av selskapets IT-arkitektur, fra første digitale tegn på interesse til kunden mottar første faktura. Prosjektet var omfattende, og målet var å skape sammenheng mellom alle deler av kundeopplevelsen, men samtidig holde de ulike underelementene relativt enkle. Noen av forbedringene bestod i å gjøre innholdet på sosiale medier mer samsvarende med nettsiden, få en mer transparent kommunikasjon og ta i bruk chat-support og kundetilfredshetsmålinger. Fokuset lå hele tiden på å bygge en relasjon mellom kunde og leverandør. Resultatet var både langt høyere inntekter og lavere kostnader. Utrolig!

Alle digitale transformasjonsprosjekter gir selvsagt ikke slike resultater. Men det er ganske vanlig at det lønner seg økonomisk for bedriftene å bruke digitalisering til å samordne alle deler av kundeopplevelsen.

Det kan dreie seg om noe så enkelt som å bruke e-handel eller digitale kanaler ved eksport til nye markeder. Det kan også handle om å ta i bruk eksisterende data om kundeatferd for å optimalisere salg, markedsføring og PR på måter som bedriftene ikke har tenkt på tidligere.

Dermed spiller det egentlig ingen rolle hvor mye kjennskap du har til digital transformasjon. Du må bare innse at det finne enkle løsninger kan gi fordeler i et omfang du ikke kunne drømme om.