Andreas Grydeland Sulejewski, CEO i Neptune Software

Med bakgrunn i EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD), har Regjeringen nylig kommet med forslag til endringer i lov og forskrift. Forslaget er nå sendt ut på høring, og en avgjørelse kan ventes innen kort tid.

CEO i Neptune Software Andreas Grydeland Sulejewski. Foto: Neptune Software

Å adressere retningslinjene for universelt utformet webinnhold er ikke bare overmodent, men kan også være en viktig påminnelse om at vi sammen kan skape et Internett som har plass til alle. Bare i EU er det ca. 80 millioner mennesker som har en eller annen form for funksjonshemming, og hvis man regner med økningen i verdens aldrende befolkning, er behovet for universell utforming kritisk.

Forståelig nok kan det å innføre tiltak som skal sørge for et mer brukervennlig nettsted virke som en omfattende oppgave å ta for seg, gitt de mange ulike funksjonshemningene og utfordringene som man må ta hensyn til. I et forsøk på å hjelpe selskaper å takle denne utfordringen, har World Wide Web Consortium (W3C) derfor lagt frem det såkalte Web Accessibility-direktivet, som fungerer som en veiledning, og på bakgrunn av dette direktivet ble retningslinjene for nettinnhold (WCAG) utviklet. WCAG fungerer som en enkel og oversiktlig guide til hvordan selskapene best kan sørge for at deres digitale verktøy samsvarer med det nye regelverket.

Hva handler direktivet om universell utforming egentlig om? Et stadig økende behov for tilgjengelighet og et inkluderende bruk av nettet resulterte i EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsider og mobilapplikasjoner, som slår fast at disse skal oppfylle visse standarder, med bruk av WCAG som referanse. Direktivet har siden blitt revidert i flere omganger, fordi man kontinuerlig forsøker å forbedre retningslinjene for universell utforming.

Retningslinjene er gruppert etter tre nivåer og gir råd om hvordan man kan tilpasse webinnholdet på forskjellige måter (spesielt knyttet til bilde-, video- og lydinnhold), slik at synshemmede, hørselshemmede eller fysisk funksjonshemmede kan konsumere innholdet på en enkel måte.

Hvordan kan din organisasjon tilpasse seg EUs direktiv om universell utfordring? Å overholde disse retningslinjene kan være utfordrende for organisasjoner, og metodene for å oppfylle disse retningslinjene er mange. Vår anbefaling er at du har en plattform som gir en helhetlig oversikt over alle applikasjonene dine, og som har verktøy som automatisk sporer det samlede konformitetsnivået.

Internett som plattform må være åpent for alle, så da bør vi sørge for at alle er inkludert også

Ved å ha alle applikasjonene dine samlet i kun ett system, har organisasjonen din muligheten til å jobbe mer effektivt for å oppfylle kravene til universell utforming, og det gjennom hele livssyklusen – fra utvikling til integrasjon og distribusjon. Ved hjelp av sjekklister og verktøy er du i stand til å integrere kravene til universell utforming direkte inn i appen.

Under utviklingen kan du bruke delte verktøy for å forbedre og automatisere de første kontrollene for å sjekke at organisasjonen din oppfyller kravene. Underveis kan du huke av sjekklistene og bekrefte fremdriften, som vil øke åpenheten omkring appene som du administrerer. Etter at du har utviklet applikasjonene dine og oppnådd det forventede konformitetsnivået, kan du gi rask tilbakemelding gjennom appene til alle brukerne dine, og deretter ta i bruk endringene direkte.

Denne 360-graders fremstillingen av nettsteder og applikasjoner sparer selskaper for både tid, krefter og frustrasjonen det ofte innebærer å skape bedre og mer inkluderende løsninger for brukerne deres. Det er ingen enkel oppgave å utarbeide en helhetlig strategi for virksomheten din, men Internett som plattform må være åpent for alle, så da bør vi sørge for at alle er inkludert også.