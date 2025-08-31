Ellevill vekst for Chat GPT

En rapport fra analysebyrået Onelittleweb gir et bilde på hvor raskt det nå går i KI-verdenen. Selskapet har gjort en gjennomgang av de anslagsvis 10.500 KI-verktøyene i markedet – og analysert utbredelsen og veksten til de ti største løsningene og aktørene.

Big Bang

Markedet for KI-chatboter vokser som bare rakker'n. Vi må tilbake til de første årene av den kommersielle utbredelsen av internett for å finne aktører med lignende vekst i utbredelse og bruk. Bare svartedauden og covid kan vise til lignende eksplosive vekst.

Ikke rart, da, at Onelittleweb sammenligner chatbotenes vekst med universets «Big Bang», på norsk gjerne omtalt som «det store smellet», da universet begynte å utvide seg.

X-plattformens Grok skilter med den mest spektakulære veksten. Det skyldes naturligvis en suksessfull lansering, men også fordi den kom fra et lavt nivå. Den eksisterte jo knapt i fjor. På ett år kan Elon Musks satsing dermed vise til formidable 687 millioner besøk, som tilsvarer en pandemiaktig vekst på mer enn 1,3 millioner prosent...

Opp og ned for Deepseek

Gemini vokser saktere i samme periode, med 156 prosent til 1,66 milliarder besøk. Interessant nok har Deepseek hatt både vekst og fall i perioden. Først en vekst og så en nedgang de siste fem månedene.

Claude og Perplexity har i samme periode hatt et par hundre prosent vekst og nådd besøkstall på henholdsvis 1,15 og 1,47 milliarder.

Claude ligger imidlertid på topp hva angår brukertid, med et gjennomsnitt på nesten 17 minutter per besøk. Det kan være en viktig indikator på at kvalitet og dybde er viktig og kan gjøre en forskjell.

Chat GPT størst

Superveksten for de andre aktørene til tross, Chat GPT er fortsatt kongen på haugen. Med 46,6 milliarder besøk siste år står Open AIs flaggskip alene for nesten halvparten av all trafikk til KI-verktøy globalt.

Rapporten fra Onelittleweb bekrefter at trafikken til verktøyene har blitt påvirket av oppslag i mediene. Deepseek steg og falt i takt med oppslagene. Grok fikk massiv hjelp av Elon Musk og X. Og Chat GPT med Open AI og Sam Altman i spissen har blitt selve ikonet i feltet av aktører, noe som understøttes av at mange nok bruker «Chat GPT» som fellesbetegnelse for hele segmentet.

Open AIs toppsjef Sam Altman lanserte nylig ChatGPT-5. Det vil bidra til å sikre plassen som fortsatt markedsleder. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters/NTB

Bare så vidt begynt

Tross dominansen fra Open AI vil markedet neppe forbli statisk. Vi så det i internettets kommersielle barndom, der Netscape lenge dominerte markedet for nettlesere, før Microsofts Internet Explorer og (etterhvert) Google Chrome tok over.

Den eller de aktørene som vinner markedet innen KI-segmentet må, slik det var i nettlesernes barndom, levere på både teknologi, dybde, tillit og reell nytte. Kun de beste vil ha livets rett.

Større enn internett

Kampen om KI-brukernes tid og oppmerksomhet har så vidt begynt. Veksten i sektoren vil trolig gå mye raskere enn hva internettbølgen gjorde på 90-tallet.

Og ikke minst vil KI-bølgen føre til betydelig større endringer enn hva selv utbredelsen av internett så langt har medført. Og det vil skje uavhengig av hvilke av KI-verktøy du ender opp med å bruke underveis.

