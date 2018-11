Isabel Vartdal, markedssjef i Conscia. Foto: Thomas B Eckhoff / Conscia

Eneste jente på IN105: Da jeg tråkket rundt på Blindern for 23 år siden og tok IN105 i brakkene på baksiden av mattebygget, var jeg eneste jente på kurset. Ved en rekke tilfeldigheter ble det en sosiologi-masteroppgave, aldri mer enn 140 sider innbundet lesestoff, og plutselig var jeg ansatt i systemavdelingen i et IT-selskap hvor jeg fortsatt var alene.

Jeg ble aldri noen programmerer og gikk raskt over til marked, og har siden holdt meg til dette. Men jeg husker tilbake til tiden på teknisk som noe av det beste. Det var gøy å være en del av noe de færreste andre jeg kjente var en del av, og miljøet på avdelingen var helt supert.

IT-bransjen fortsatt dominert av menn

Når jeg nå er tilbake i bransjen, etter noen års pause, er det fortsatt veldig dominans av menn i de tekniske stillingene. Så da jeg, med to kollegaer, dro oppover til NTNU for noen uker siden for å møte fremtidige arbeidssøkere var vi overbevist om at det ville være 20 gutter med oss ut etter foredraget, og ingen jenter.

Så stod vi der, teknisk sjef, en konsulent og meg – og det første vi møtte var en jente som var aktiv i linjeforeningen og en av koordinatorene for arrangementet. Etterhvert strømmet deltakerne inn, og jentene kom i jevnt sig. Til slutt var det nesten like mange jenter som gutter som var kommet for å se vår presentasjon!

Vi ble gledelig overrasket, og jeg gledet meg til å bli litt bedre kjent med disse jentene som har valgt en hittil ganske mannsdominert bransje som sitt fremtidig yrke.

Ting er i endring blant studentene

Dette er jenter som er vokst opp med internett og teknologi, de var ikke en gang født da jeg hang på brakkene til IN105-kurset og lærte om verdensveven på Språk, Logikk og informasjon. Det er 50/50 jenter på kommunikasjonsteknologi-studiet og 30/50 på datateknologi. Ting er i endring og jentene er på full fart inn IT-bransjen. De har klare meninger om hva de ønsker å gjøre etter endt studium og hvorfor det er så viktig med mange jenter i bransjen.

De har vokst opp med ord som sikkerhet, hacking, nettvett, internett og aksesspunkter. De kunne fortelle at også på videregående er trenden en annen, det er ikke rene gutteklasser i fysikken lenger, jentene er på full vei inn! De har valgt en retning hvor bedrifter som oss mer enn gjerne kommer til 1.-3. klasse-studenter, før de spesialiserer seg, og forteller dem hvorfor de skal søke til oss når de er ferdige. Hvor de kan gå fra presentasjon til presentasjon, middag til middag og til slutt får over 90 % av dem et tilbud om jobb, lenge før de er ferdig utdannet.

De lever sin hverdag på nett, jenter er ekstremt opptatt av å være tilgjengelige, med nyeste oppdateringer og ulike apper – og det blir plutselig relevant å studere nettopp datateknologi og kommunikasjonsteknologi.

Hvordan kan vi få flere jenter inn i bransjen uten å drive kjønns­kvotering eller skape en usikkerhet på kvalifikasjoner?

Likevel, selv om det er mange jenter, kan noen av dem fortelle at de synes det kan være skremmende å søke seg til jobber der det kun er menn. Er ikke jentene bra nok, er det for vanskelig? Får de samme lønn? Mange spørsmål vi som arbeidsgivere må ta alvorlige og tenke over når vi driver rekruttering og reklamere for oss selv. Hvordan kan vi få flere jenter inn i bransjen uten å drive kjønnskvotering eller skape en usikkerhet på kvalifikasjoner? Hvorfor er det så få jenter som sertifiseres videre, er vi fortsatt ikke kommet videre enn for 20 år siden hvor alle jentene gikk inn i samfunnsvitenskapbygget, og gutta rundet hjørnet til realfagsbygget?

Vil også disse jentene som så ivrig sitter rundt bordet og diskuterer fremtiden bli trukket inn i hverdagen med småbarn, forpliktelser og et stress som ikke er forenlig med overtid, lesing på fritiden og et krav om til enhver tid være oppdatert på det siste innen sitt fagfelt?

Er de generasjonen som skal bryte barrierer, som skal sertifisere seg til CCIE og CCDE (kjente sertifiseringer fra Cisco) mens mannen henter barna i barnehagen? Det er godt mulig, det vet vi svaret på om noen år.

I mellomtiden får vi som arbeidsgivere i IT-bransjen være enda flinkere til å nå ut til jentene, skape nettverk og gjøre oss attraktive som en fleksibel arbeidsgiver der det faktisk er mulig å kombinere familie og en krevende jobb!

Ta godt vare på jentene som vil endre bransjen

Etter mange gode timer med glade studenter på 21 år, som villig ga oss innblikk i deres hverdag og tanker, drar vi hjemover fulle av inspirasjon og optimisme for fremtiden.

Vi dro med tanke på synlighet og rekruttering, men drar hjem med nye ideer og planer på hvordan vi kan gjøre en god arbeidsplass enda bedre – og gjøre oss klare til å ta i mot disse ivrige jentene og hjelpe dem til å utvikle seg videre og nå de målene de snakket om rundt bordet, en onsdags kveld på byen i Trondheim.