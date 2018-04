De fleste vil ha observert at nettsider er blitt mer mobilvennlige de siste årene. Det gjør seg utslag som mindre synlig innhold, mer «luft», større skrifttyper og enklere utforming.

Jeg kjenner at jeg er litt lei av trenden. Joda, det er selvsagt riktig å spille på lag med brukerne, og mobile enheter har for mange nettsteder lenge utgjort den største andelen. At innhold tilpasset mobil blir premiert med bedre rangering i søkemotorene er også en viktig driver.

Rent praktisk er det mye som taler for responsivt design, der innhold og presentasjon kan tilpasse seg brukernes enheter.

Men ofte innebærer det at man tar utgangspunkt i de minste skjermene. Og så er det meningen at nettsiden skal strekke seg og fylle den langt større skjermen til desktop-brukere.

Problemet er når sistnevnte får en merkbart dårligere opplevelse.

Fancy nye nettsider fra Altinn, den offentlige innsynsløsningen eInnsyn og nå sist den oppussede meldingstjenesten til Oslo Børs er bare noen eksempler på det.

Lag en desktop-utgave

Dette er moderne nettjenester for et stort publikum som dessverre er blitt vanskeligere å bruke på stor skjerm. Du får gjort eller lest de samme tingene som før, stort sett, men det tar lenger tid å finne fram.

Selv om pc-salget har falt i flere år og alle har mobile enheter, så betyr ikke det at arbeid med tastatur og muspeker kommer til å forsvinne i overskuelig framtid.

Vi er mange som bruker pc-er med større skjermer, ikke minst på jobb. Derfor synes jeg det er på tide å minne om at også i 2018 kan nettløsninger tilpasset desktop ha noe for seg, hvor enn umoderne det kan høres ut.

Er du enig eller uenig? Bruk kommentarfeltet!